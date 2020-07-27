63 тысячи человек в Барнауле на время останутся без горячей воды

В связи с реконструкцией тепловых сетей на срок от 12 до 48 часов для 63 тысяч пользователей в Барнауле ограничат подачу горячей воды. Это нужно для того, чтобы ввести в работу отремонтированные участки, пишет пресс-служба Барнаула.
Под кратковременное отключение горячей воды попадут:
- на сутки, с 9:00 27 июля до 9:00 28 июля – 43 многоквартирных дома, 3 детских сада, 2 школы, 3 больницы и 12 административных зданий по улицам Попова, Кавалерийская, Монтажников и В. Кащеевой, всего 15 830 жителей;
- на 12 часов, с 9:00 до 21:00 29 июля – 63 многоквартирных дома, 2 детских сада, 3 школы, 2 больницы и 7 административных зданий, всего 7 444 жителя;
- на сутки, с 9:00 29 июля до 9:00 30 июля – 245 многоквартирных домов, 17 детских садов, 9 школ, 7 частных домов, больница и 21 административное здание, всего 32 895 жителей;
- на двое суток, с 9.00 29 июля до 9.00 31 июля – 53 многоквартирных дома, 2 детских сада, 4 школы, 2 больницы и 16 административных зданий, всего 6 666 жителей.
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