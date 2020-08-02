В Барнауле тополь упал на детскую площадку

Фото: "Barnaul22"
В Барнауле на детскую площадку между домом на Юрина, 237 и школой №126 упал тополь, сообщает паблик Barnaul 22.
Дерево рухнуло на качели, но обошлось без пострадавших. По словам местных жителей, рядом с площадкой есть еще несколько высоких тополей, которые также могут упасть на головы малышей.
Рабочие, убиравшие упавшее дерево, заявили одному из жильцов, что соседние тополя сносить не будут. При этом одно из деревьев находится напротив песочницы, а потому при падении от него могут пострадать дети, которые будут находиться на игровой площадке.
Комментарии
Тополь? Да это веточка от тополя! Да и упала она только по тому, что когда-то какой-то урод изуродовал это дерево спилив его на уровне 3-го этажа.
кровожадные работники! Ну а если ТСЖ вменяемое то по просьбе жителей должны убрать или сделать обрезку. мы обращались, сделали.
Знаем мы эти просьбы жителей. На деле получается что какая-то Терешкова пишет жалобу и все деревья вырубают выставляя счет всем жителям дома. Такого быть не должно! Если у большинства появилось желание избавится от деревьев, то делаться это должно через собрание и голосование с составлением протокола и последующей его публикацией.
Таких огрызков деревьев по городу очень много.Посильнее буря и посыпется. Интересно,потом будут судить того, кто придумал это ноу-хау с обрезанием?
С деревьями уже какой год происходит безобразие. Нет культуры вырубки, высаживания, либо всё вырубают, либо мёртвые коряги оставляют, либо пни.
9:47 согласен
10-31, обрезание придумали евреи))
Фу-у-у-у... я уж думал - Тополь-М...
Красильникова спросили?
Рубить собрались)
12:41 если бы его спрашивали, наверное был бы порядок