Воскресенье, 2 Август, 13:12

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,43
€ 87,29
26°

845443 +0
Обь
236см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеПолезный городКоронавирус на Алтае
Новости

В Барнауле тополь упал на детскую площадку

, ИА "Амител"
Местные жители заявляют, что рухнуть могут еще несколько деревьев

Фото: "Barnaul22"

В Барнауле на детскую площадку между домом на Юрина, 237 и школой №126 упал тополь, сообщает паблик Barnaul 22.

Дерево рухнуло на качели, но обошлось без пострадавших. По словам местных жителей, рядом с площадкой есть еще несколько высоких тополей, которые также могут упасть на головы малышей.

Рабочие, убиравшие упавшее дерево, заявили одному из жильцов, что соседние тополя сносить не будут. При этом одно из деревьев находится напротив песочницы, а потому при падении от него могут пострадать дети, которые будут находиться на игровой площадке.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.08.2020 09:37
- гость -

Тополь? Да это веточка от тополя! Да и упала она только по тому, что когда-то какой-то урод изуродовал это дерево спилив его на уровне 3-го этажа.

2.08.2020 09:39
Necto

кровожадные работники! Ну а если ТСЖ вменяемое то по просьбе жителей должны убрать или сделать обрезку. мы обращались, сделали.

2.08.2020 09:47
- гость -

Знаем мы эти просьбы жителей. На деле получается что какая-то Терешкова пишет жалобу и все деревья вырубают выставляя счет всем жителям дома. Такого быть не должно! Если у большинства появилось желание избавится от деревьев, то делаться это должно через собрание и голосование с составлением протокола и последующей его публикацией.

2.08.2020 10:31
Гость.

Таких огрызков деревьев по городу очень много.Посильнее буря и посыпется. Интересно,потом будут судить того, кто придумал это ноу-хау с обрезанием?

2.08.2020 10:56
гость

С деревьями уже какой год происходит безобразие. Нет культуры вырубки, высаживания, либо всё вырубают, либо мёртвые коряги оставляют, либо пни.

2.08.2020 10:57
гость

9:47 согласен

2.08.2020 11:04
- гость -

10-31, обрезание придумали евреи))

2.08.2020 11:35
- гость -

Фу-у-у-у... я уж думал - Тополь-М...

2.08.2020 12:41
- гость -

Красильникова спросили?
Рубить собрались)

2.08.2020 13:07
гость

12:41 если бы его спрашивали, наверное был бы порядок

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
12:55
+109. В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом 2
12:52
В Барнауле отметили 90-летие Воздушно-десантных войск. Фоторепортаж 4
12:18
В Республике Алтай умер еще один человек с выявленным коронавирусом 0
11:50
Как появился День ВДВ и почему в этот праздник едят арбузы и купаются в фонтанах 11
11:34
Корабль Crew Dragon Илона Маска успешно отстыковался от МКС 4
11:02
Директора компании, которая ремонтировала мосты на Алтае, осудят за неуплату налогов 2
10:33
Директора турбазы, на которой погибла семья алтайского чиновника, задержали 13
10:01
В Турции не собираются повышать цены на отдых для россиян 0
09:31
В Барнауле тополь упал на детскую площадку 10
09:03
Мурашко назвал дату массовой вакцинации от коронавируса в России 10
08:31
Следователи узнали, как умерла семья Кременских в Алтайском крае 33
08:09
"Это недопустимо". Малышева рассказала, кому нельзя носить медицинские маски 3
07:33
Соседи рассказали, как теперь выглядит Анастасия Заворотнюк 0
07:09
Мошенница обманула девочку из Горного Алтая, которая продавала лошадь 0
06:36
Это не фотографии: гиперреалистичные девушки на картинах Игаля Озери 20
06:01
До +30°С и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 августа 1
23:49
Такой день. ДТП с тремя погибшими и причина смерти семьи Кременских 0
23:18
В Алтайском крае воссоздали деревянную часовню у Змеевского ключа 7
22:58
Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной 7
22:25
Виктор Томенко с супругой посетили музей Германа Титова 7
21:56
Криминолог выдвинул версию о гибели семьи алтайского чиновника 3
21:21
В Барнауле установили танк к юбилею ВДВ России 13
20:46
В барнаульской школе собирают деньги на похороны семьи чиновника 2
20:16
Хроника коронавируса Алтайского края. День 125 0
19:47
Глава Барнаула посадил именное дерево в будущем сквере Десантников 2
19:13
В мэрии рассказали, как начнется учебный год в Барнауле 2
18:44
Назван виновник аварии с тремя погибшими в Алтайском крае 1
18:11
Бастрыкин поставил на контроль дело о драке на Старом базаре в Барнауле 0
17:38
Был неприятный запах. Детали гибели семьи алтайского чиновника 10
17:10
Умерла мама футболиста Александра Соболева 3
16:37
Идем на спад. Жители Алтайского края все реже страдают от укусов клещей 2
16:04
В России за сутки выявили 5462 новых случая коронавируса 2
15:31
Соцсети: трое человек погибли в жестком ДТП с грузовиком в Алтайском крае 9
15:07
СК назвал приоритетную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе 7
14:40
108 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки 2
14:16
"Ну укусил и укусил". В Алтайском крае осел напал на женщину 19
13:40
Жители Барнаула вышли на акцию в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала 50
13:16
В Барнауле вылетевший на рельсы автомобиль заблокировал движение трамваев 3
12:49
Алтайскую трассу перекроют из-за движения военных 3 августа 2
12:09
СМИ: Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами с 11 августа 4
11:41
Число случаев коронавируса в Республике Алтай перевалило за 1,6 тысячи 0
11:15
В краевом правительстве прокомментировали гибель алтайского чиновника и его семьи 35
10:44
"Начались выходные". Легковой автомобиль вылетел на трамвайные рельсы в Барнауле 0
10:09
Россия открыла границу с Абхазией 2
09:39
На Алтае мало обсуждают появление новой федеральной трассы. Зря. Это топ-событие 10
09:04
Кардиологи напомнили об опасности вейпинга 2
08:35
Россиянка пыталась вызвать рвоту и случайно проглотила вилку 3
08:06
В Алтайском крае упал спрос на услуги домов престарелых 4
07:45
В Барнауле машина сбила девочку на пешеходном переходе 8
07:24
Картошка в кадре. Победители самого странного фотоконкурса этого года 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.