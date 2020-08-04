Черногория открывает границы для туристов из России

Черногория включит Россию и Азербайджан в список "зеленых" стран, граждане которых могут въезжать на территорию республики. Об этом сообщает ТАСС.
"На заседании Национального координационного совета дополнен список стран, чьи резиденты могут въехать в Черногорию. Таким образом, резидентам Российской Федерации и Азербайджанской Республики будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий", – говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что дата открытия границ Черногории пока не обозначается. Также нет данных о том, как российские туристы смогут воспользоваться разрешением на въезд, ведь авиасообщение между странами пока отсутствует.
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