В Барнауле неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину

В ночь с 9 на 10 августа в Барнауле во время конфликта неизвестный несколько раз выстрелил в человека, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось в двенадцатом часу ночи во дворе дома на улице Георгия Исакова, 232. По всей видимости, во время ссоры один из мужчин достал огнестрельное оружие. Однако, его оппонент не испугался, а напротив, стал вызывающе себя вести, требуя, чтобы тот пустил его в действие.
В итоге прозвучали четыре выстрела. По словам очевидцев, после приехала скорая и забрала раненого мужчину. О его состоянии, причинах и обстоятельствах конфликта информации пока нет.
Комментарии