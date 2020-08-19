Более 80 человек эвакуировали во время пожара в барнаульской многоэтажке

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Поздним вечером 18 августа пожарные эвакуировали 83 жильца при возгорании в многоквартирном доме в Барнауле, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Пожар возник в здании по адресу Попова, 76. Горела квартира, расположенная на четвертом этаже. Чтобы не создавать угрозу здоровью и жизни людей, спасатели вывели их на улицу. В числе эвакуированных – 12 детей.
Пламя полностью потушили за 20 минут. В работе задействовали 47 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Работали пять звеньев газодымозащитной службы.
"В квартире, в которой произошел пожар, был обнаружен мужчина, который успел надышаться едким дымом, полностью заполнившим комнаты. Пострадавший госпитализирован, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти человека и предотвратить дальнейшее распространение пламени".
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Точный вердикт вынесут по результатам экспертизы.
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