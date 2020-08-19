Жители Алтайского края присоединятся к международной акции "Диктант Победы", организованной "Единой Россией" в рамках партийного проекта "Историческая память", сказано на сайте ЕР. В этом году среди партнеров акции – Российское географическое общество, Минобороны, МВД и Росгвардия. Ведомства организуют площадки в воинских частях, профильных учреждениях образования и на военных объектах.
В Алтайском крае свои знания истории Великой Отечественной войны проверят военнослужащие воинских частей, расположенных на территории региона, а также сотрудники региональной Росгвардии. Об этом сообщил координатор партийного проекта "Историческая память" в регионе, депутат фракции "Единая Россия" в БГД Сергей Завалихин.
"В четверг, 3 сентября, в 14:00 к международной акции присоединится ракетная дивизия ЗАТО Сибирский, военнослужащие военных частей, расположенных в Барнауле, Бийске, Алейске, Славгороде, а также Топчихинском районе Алтайского края, — рассказал координатор. – Также к акции присоединятся общеобразовательные организации региона. Заявки на участие в акции уже поступили из Павловского, Ребрихинского, Первомайского, Тюменцевского, Усть-Пристанского, Шелаболихинского и других районов края. Всего мы планирует открыть более 60 площадок и приобщить к акции более 7500 человек".
Напомним, всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны проводится партией "Единая Россия" под девизом "Знать, чтобы помнить". Ранее его проведение было назначено на 24 апреля, однако из-за пандемии коронавируса акцию пришлось отложить. В этом году она приурочена к 75-летней годовщине Победы в ВОВ.
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