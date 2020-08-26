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Такой день. Отключение горячей воды в Барнауле и невиновные коммунисты

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 26 августа
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 26 августа. Без коронавируса.

99 домов в разных частях Барнаула останутся без горячей воды в ближайшие дни. Временные неудобства будут действовать от нескольких часов до пяти суток.

В Барнауле разыскивают женщину, которая с горлышком от разбитой бутылки напала на подростков. Один из юношей даже получил несколько ударов "розочкой" в спину, но остался жив.

Алтайские депутаты поддержали ходатайство мэрии на присвоение почетного звания Барнаулу "Город трудовой доблести". В дальнейшем пакет необходимых документов направят в адрес президента России.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил сохранить выплаты малоимущим семьям на питание детей. Теперь вместо 4,85 рубля в день на еду родители смогут получить 1000 рублей на школьные принадлежности.

Алтайских коммунистов из Ключевского района не стали штрафовать за фотографию на крыльце райкома. Ранее им грозил штраф до 150 тысяч рублей, однако суд, рассмотрев представленные материалы, прекратил дело из-за отсутствия состава правонарушения.

Председателем Заринского района избрали 58-летнего Валерия Тимирязева. Кандидатуру одобрили во время голосования на сессии районного Совета народных депутатов. Всего на эту должность претендовали четыре человека.

В Барнауле официально заработал центр ядерной медицины Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС). Медучреждение укомплектовано современным и очень точным оборудованием, которое позволяет поставить верный диагноз при исследовании онкологических и иных заболеваний.

Алтайское УФАС выявило сговор между газовыми автозаправками. Как выяснили сотрудники управления, сразу пять компаний установили стоимость топлива на уровне 25,5 рубля за литр.

Река Пивоварка снова побелела. Житель Барнаула поделился снимком, на котором отчетливо видно, что водоем стал мутно-белым.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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