Разработчик "Новичка" извинился перед Навальным за отравление

Один из разработчиков "Новичка", химик Вил Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным. Он отметил, что после разработки яда он всю жизнь посвятил борьбе с боевыми ядами.

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе – разработке этого вещества, которым он отравился", – сказал он в эфире телеканала "Дождь".

В беседе с телеканалом ученый отметил, что в 1993 году он встречался с человеком, который сумел пережить отравление "Новичком". По словам химика, симптомы, описанные Навальным, похожи на те, о которых рассказывал его собеседник.

"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но, в конечном счете, он должен быть здоров", – пожелал ученый.