Разработчик "Новичка" извинился перед Навальным за отравление

Один из разработчиков "Новичка", химик Вил Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным. Он отметил, что после разработки яда он всю жизнь посвятил борьбе с боевыми ядами.
"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе – разработке этого вещества, которым он отравился", – сказал он в эфире телеканала "Дождь".
В беседе с телеканалом ученый отметил, что в 1993 году он встречался с человеком, который сумел пережить отравление "Новичком". По словам химика, симптомы, описанные Навальным, похожи на те, о которых рассказывал его собеседник.
"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но, в конечном счете, он должен быть здоров", – пожелал ученый.
Комментарии
Армян который живет за бугром, и готовый на любую мерзость чтобы укусить Россию.
Такой же оппозиционер , которому теперь придали всемирную славу и прочат на место Путина, которое он никогда!!!! никогда не получит.
Живите там предатели своей родины. Здесь вам глотку перегрызут зубами собаки, медведи , а может и еще кто...
ведь санкции сделают россиян еще беднее.
Прости меня,Лёша,дурака старого.Живи дальше во благо своей Родины.Продолжай какать погуще и попахуче.Может и станешь ты президентом России.
20.09.2020 15:27
- гость -
Какие санкции? Разве иностранцы подняли пенсионный возраст, "ограбив" людей на пять лет пенсии. Разве иностранцы вводят все новые и новые поборы с граждан, увеличивая прибыль своих друзей и прихлебателей? Может пора уже понять, что только власть наша в ответе за все, что творится в России!
Калашников за свой автомат не извинился. А вот жил бы за границей, так обязательно сделал. Каялся бы каждый день
Вы действительно никак не связываете ввод иностранных санкций для России с "поднятием" пенсионного возраста ?
И сколько же всего военных секретных химиков разработчиков,кающихся и не очень.Как донов Педров в Бразилии-и не сосчитать.
20.09.2020 15:39
- гость -
Разве иностранцы подняли пенсионный возраст
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Следует заметить, что и навальный выступал за повышение пенсионного возраста.
В 2014—2018 г.г. Навальный был председателем Партия прогресса. Открываем программу этой партии, принятую в новой редакции Вторым Съездом Политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА» 08 февраля 2014 г. находим раздел "Социальная политика. Пенсионная система", читаем:
"Рост качества и продолжительности жизни неизбежно поставит Россию перед проблемой повышения пенсионного возраста. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и
болезненным. Чтобы смягчить негативные последствия от повышения
пенсионного возраста, мы будем заранее планировать этот процесс, делая его плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки. "
Помню я тоже как-то давненько изобретал Новичок.Однажды чуть нюхнул и уснул.Просыпаюсь-тут помню, а тут не помню.Ну,думаю...
20.09.2020 15:27
- гость - ведь санкции сделают россиян еще беднее
Ошибаешься, твой Путин считает, что санкции пошли только на пользу.
Работа на военную промышленность-преступный бизнес?
-гость- 15:27
у ротенбергов паника?
20.09.2020 15:27
- гость -
Читай и слушай Путина - провокатор - санкции нам только на руку, они делают Россию сильнее!!!