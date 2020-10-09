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Тепло по заявкам. В СГК рассказали, как начался отопительный сезон в Барнауле

, ИА "Амител"
Директор теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс ответил на актуальные вопросы онлайн

Почти 3000 многоквартирных домов, более 300 учреждений образования и около 140 медорганизаций в Барнауле предстоит отапливать Сибирской генерирующей компании зимой 2020-2021 года. Директор теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс рассказал в прямом эфире, что сделала СГК, чтобы горожане точно не замерзли. И представил вторую часть доклада о подготовке города к очередному отопительному сезону.

Кому тепленького?

Отопительный сезон начался во всех городах присутствия СГК. В Барнауле он официально стартовал 22 сентября. И на сегодняшний день все потребители получили тепло. А кто-то даже раньше официального срока.

"По данным на 21 сентября, отопление было в 150 школьных и дошкольных учреждениях, 15 больницах и 10 жилых домах", – рассказал Александр Гросс.

Так вышло, потому что в этом году энергетики объявили о возможности подключать отопление до официального начала отопительного сезона. Заявки стали поступать в первый же день, когда компания объявила о такой возможности – 10 сентября.

"Мы хотим, чтобы батареи становились горячими в квартирах ровно тогда, когда люди ощущают в этом потребность. Мы не хотим ждать, пока кто-то замерзнет. Мы предлагаем ориентироваться в первую очередь не на инструкции, а доверять здравому смыслу, профессиональному опыту и человеческому отношению к ситуации", – отмечают в компании.

Как отметил Александр Гросс, при этом отопление в конкретном здании можно запустить не только раньше, но и позже. А весной можно будет также досрочно отключить тепло или попросить, чтобы его продлили. Эту практику сделают постоянной.

А почему у меня холодно?

Но процесс массового запуска тепла всегда занимает несколько дней. В этот раз потребовалось восемь суток. И не только на отладку со стороны поставщика услуги.

Александр Гросс напомнил, что СГК несет ответственность почти за всю городскую систему, за все трубы, но только до входа в здание. Дальше уже зона работы управляющих компаний или собственников. Именно они отвечают за пуск тепла по дому и регулирование его распределения. Но это не значит, что сами энергетики оставляют все на самотек после запуска системы. Специалисты компании работают в тесном контакте с управляющими организациями, чтобы решить все возникающие вопросы с качеством тепла.

Если в квартире недостаточно тепло, то, возможно, УК не сделала свою часть работы вовремя или общедомовое оборудование неисправно. Бывают случаи, когда проблема в старых или завоздушенных батареях в конкретной квартире, уточнил Гросс. А, может быть, просто где-то нарушена теплоизоляция дома.

В среднем температура в помещении должна быть 22-24 градуса. У вас значительно холоднее? Или слишком жарко? В СГК советуют обращаться в свою УК (контакты, как правило, указаны на информационном стенде в подъезде). Специалисты компании должны прийти и проверить, что не так. Если причина в доме, то и исправлять самим. Если же тепла поступает меньше извне, то вопрос будут решать уже в СГК.

"Мы получаем много обращений от барнаульцев на холод в квартирах. У нас есть специальная инспекция, которая выезжает на место <...>. Часто жалобы именно из тех домов, где УК вовремя не подготовили систему, не выполнили все необходимые работы и не получили паспорта готовности", – пояснил Александр Гросс.

СГК запустила на сайте систему общественного контроля теплоснабжения. Каждый житель города может отправлять сигнал на карту: отмечать свой дом и даже квартиру, а также указывать в комментарии "холодно", "нормально" или "жарко". Специалисты компании будут оценивать все данные и учитывать их при составлении ремонтных планов.

А что там с ремонтами? Точно все готово?

Все и даже больше. В последние два года СГК проводит в краевой столице серьезное обновление системы. Летом 2020 года в городе модернизировали 32 км тепловых сетей на 59 участках. Компания продолжает решать застарелую проблему с системой рециркуляции горячего водоснабжения (из-за которой приходится сливать холодную воду из горячего крана).

В этом году обновили 4,4 км таких сетей. А в 53 центральных тепловых пунктах были заменены водоподогреватели и насосы. В 2020 году на модернизацию теплоснабжения Барнаула направили 1,3 млрд рублей.

"Все основные работы были завершены к 15 сентября. Осталась лишь небольшая часть объектов, где подрядчики доделывают последние детали и устраняют замечания", – рассказал директор теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс.

Но это все сухие цифрыКонечно, об общем качестве работ можно будет судить только через несколько лет, когда компания завершит большую инвестиционную программу. Уже прошлой зимой порывов и аварий было значительно меньше. Свою роль сыграла и теплая погода, и хороший снежный покров. И тем не менее для города, где более 60% сетей устарели и требуют замены, любое обновление улучшает общую ситуацию.

Кстати, летом 2020 года во время гидравлических испытаний и ремонта больших аварий почти не было. Так называемый коммунальный фонтан случился единожды: 20 июля на улице Балтийской произошел порыв трубы.

А 16 сентября на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна провалился асфальт.

По словам Александра Гросса, причина была в городской ливневке, которую, судя по всему, давно не чистили.

"Ливневые стоки попадали в нашу трассу не один год, что привело к коррозии нижней части трубопровода. И при первом включении воды участок "раскрыло", грунт быстро размыло. Само отключение мы устранили быстро – всего за 45 минут. А вот ремонтировать пришлось долго, ведь нужно было еще и ливневку восстановить", – пояснил Александр Гросс.

В 2021 или 2022 году этот участок будут полностью менять.

Чтобы вся ремонтная кампания следующего года началась в срок, в СГК уже сейчас начали проектирование и формирование программы по закупку оборудования и договоренностей с подрядчиками. Процесс не быстрый и очень кропотливый, потому что от него зависит тепло в каждой квартире Барнаула.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

9.10.2020 14:46
-гость-

на Лазурной уже второй день нет горячей воды и отопления! ау!

9.10.2020 16:36
- гость -

А можно яму возле Локомотива закопать? Развезли как бы ремонт на 3 месяца. Если делать не умеете зачем такую срань разводить в центре города?

11.10.2020 16:45
Гость

В п. Южном замерзают, в квартире 20 градусов, управляющая компания ссылается на то, что к нам от ТЭЦ поступает вода всего 30 градусов, куда нужно обращаться с жалобой???

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