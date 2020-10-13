Американская супермодель Белла Хадид, которую ученые признали самой красивой женщиной мира, опубликовала на своей странице в Instagram пляжные фото в бикини. Снимки собрали почти два миллиона лайков и сотни комментариев.

На опубликованных фотографиях 24-летняя звезда палестинского происхождения позирует в ярком розово-оранжевом бикини. Ее пляжный образ дополняют мокрые волосы, элегантные солнечные очки и множество украшений: браслеты, подвеска, серьги и цепочка на талии.

Под постом Белла написала: "Просто оставь меня", что вызвало неоднозначную реакцию среди ее подписчиков, которые принялись обсуждать, кому предназначена эта надпись.