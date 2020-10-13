Американская супермодель Белла Хадид, которую ученые признали самой красивой женщиной мира, опубликовала на своей странице в Instagram пляжные фото в бикини. Снимки собрали почти два миллиона лайков и сотни комментариев.
На опубликованных фотографиях 24-летняя звезда палестинского происхождения позирует в ярком розово-оранжевом бикини. Ее пляжный образ дополняют мокрые волосы, элегантные солнечные очки и множество украшений: браслеты, подвеска, серьги и цепочка на талии.
Под постом Белла написала: "Просто оставь меня", что вызвало неоднозначную реакцию среди ее подписчиков, которые принялись обсуждать, кому предназначена эта надпись.
Комментарии
фигасе уши как у слона. Так себе....У меня даже соседка гораздо симпатичнее, а жена в разы!
Так себе.
А где самая красивая?)))
Что же она такая страшная-то? Эта самая красивая...
Красота как и вкус - понятия весьма относительные. Вышеотписавшиеся доморощенные эксперты уже отписываются в своём неприятии.
плосковата
"Не трожьте пиндосское своими грязными лапами"-возмущается Калибр.
тролли - свои фото в студию!
Придставляю ваше убожество
Я понял! Это трансгендер!!?
У них там сейчас это считается очень красиво, даже не важно как внешне выглядит это оно...
Ученые-то британские?