Четверг, 22 Октябрь, 21:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,08
€ 91,36
6°


1463306 +15971
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Пропавшего жителя Барнаула в черной одежде нашли живым

, ИА "Амител"
Дома он не появлялся с 19 октября

Поисковики отряда "Лиза Алерт" сообщили о том, что пропавшего 37-летнего жителя Барнаула нашли живым. 

Сообщения о пропаже Антона Акуленко появились в социальных сетях 21 октября. Согласно информации поисковиков, местоположение мужчины было неизвестно с 19 октября. 

"Найден, жив", — говорится в сообщении. Подробности не приводятся.

Ранее amic.ru писал о том, что в Алтайском крае нашли пенсионера с возможными потерями памяти. Мужчина перестал выходить на связь 19 октября. Его местонахождение оставалось неизвестным дольше суток. Об обстоятельствах, при которых пожилой мужчина был найден, поисковики не рассказали. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.10.2020 19:25
Тётка

С женой поругался однозначно. Все мужики каааа...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
20:34
Жительница Бийска, которая выжила после нападения неизвестного, пришла в себя 0
20:06
Барнаульца осудят за удушение и насильственные действия в отношении падчерицы 0
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 207 1
19:14
Пропавшего жителя Барнаула в черной одежде нашли живым 1
18:43
Хакера, который взламывал сайты госучреждений, поймали на Алтае 3
18:14
Почти 900 тысяч жителей Алтайского края сделали прививки от гриппа 4
17:46
Госдума продлит заморозку накопительных пенсий до 2023 года 16
17:30
Мария Шарапова купила ранчо в Санта-Барбаре почти за 9 млн долларов 8
17:17
Жительница Алтайского края случайно убила незваного гостя 5
17:04
500-летие столицы Республики Кубы отпразднуют в Барнауле 29
16:54
В России не исключили перевод ЕГЭ в дистанционный формат 3
16:43
Жители Бийска боятся выходить на улицу после нападения на двух девушек 5
16:29
Иностранец, которого задержали в Барнауле за пособничество ИГИЛ*, получил 12 лет 14
16:20
На Камчатке вулкан засыпал пеплом два села 0
16:05
Россиянам рассказали, что делать со старыми смартфонами 6
15:52
Чемпионат России по дзюдо проведут в Барнауле в декабре 3
15:41
Я контактировал с зараженным. Что делать? 22
15:30
Доступный источник. В СГК рассказали, реально ли перевести угольные ТЭЦ на газ 12
15:15
Toyota стала самым дорогим автомобильным брендом в мире 0
15:03
Алтайский край занял 12 место в стране по ежесуточному приросту зараженных COVID-19 5
14:50
Прокуратура помогла барнаульской многодетной семье съехать из аварийного жилья 2
14:38
Картину уличного художника Бэнкси купили почти за 10 млн долларов 2
14:21
Еще 11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 24
14:17
В барнаульском селе Власиха делают объезд моста 0
14:05
Пять правил погашения микрозайма: как не допустить просрочек и задолженностей 2
13:55
В Алтайском крае вводят новый порядок оказания медицинской помощи. Что это значит? 48
13:44
Эксперты нашли главный минус нового iPhone 12 13
13:33
В Алтайском крае построят 25 детсадов по нацпроекту 2
13:19
Специалисты Роскачества проверили стиральные порошки 3
13:09
Снег башка падает. В Барнауле придумали, как бороться с заносами на дорогах зимой 12
12:57
Бывшего замглавы Росгвардии задержали по подозрению в мошенничестве 6
12:45
Пожарные вынесли из горящего дома в Барнауле четыре газовых баллона 0
12:31
В РАН считают, что Барнаул достоин звания "Город трудовой доблести" 13
12:18
Жительница Алтайского края натравила собаку на полицейского 8
12:06
"Ростелеком" провел скоростной интернет в алтайском селе Новичиха 3
11:54
На Алтае впервые за 12 лет создали новую команду. Играть за нее будет министр спорта 8
11:43
Нейросеть сделала тысячи фейковых обнаженных фотографий с лицами реальных людей 10
11:32
В Республике Алтай выявили 219 новых случаев коронавируса 1
11:20
Уже трясет. Психотерапевт рассказал, как не сойти с ума во время пандемии 13
11:07
Алтайские бизнесмены в пять раз чаще стали использовать SMS-рассылки 0
10:55
Госдума одобрила автоматическое начисление выплат на детей до марта 2021 года 2
10:43
Эксперт рассказал, когда автомобилистам нужно переходить на зимнюю резину 4
10:30
Полиция Барнаула задержала горожанина, который украл оградку с могилы ребенка 7
10:16
Папа Римский поддержал создание однополых семей 115
10:04
Переломить историю. Как нацпроект избавляет Горэлектротранс от застарелых проблем 9
09:52
БК "Барнаул" одержал победу над "МицуБаскетом" 0
09:39
Злоумышленники заставили бийчанина дважды за день обращаться в полицию 2
09:21
Цены на автомобили в России выросли на 3-15% за 10 месяцев 5
09:06
Алтайский студент-экономист стал обладателем стипендии Егора Гайдара 20
08:57
Жители Бийска выступают против новой системы оплаты тепла 4
08:45
Связь нового поколения. "Билайн" запустил тарифы для осознанного образа жизни 12
08:32
Барнаулец продает кошку за 2,5 млн рублей 13
08:20
Ученые нашли пользу в зеленом чае и кофе для людей с диабетом 1
08:04
Правительство России намерено запустить Фонд фондов 14
07:54
В Барнауле объявили "охоту" на водителей, не пропускающих пешеходов 51
07:33
Кристина Асмус призналась, за какую роль ей стыдно 5
07:19
Всероссийская перепись населения. Когда пройдет и о чем будут спрашивать 5
07:03
Путин призвал активнее применять электронные трудовые книжки 18
06:47
Мошенники под видом спасателей обирают жителей Алтайского края 3
06:32
Батяня-вомбат. Праздник в честь самых милых животных отмечается в Австралии 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.