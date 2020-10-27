Путин поручил увеличить размер больничных для родителей детей до семи лет

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность выплаты пособий родителям до 7 лет по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка. Продолжительность трудового стажа при этом значения иметь не будет.
Как отмечает пресс-служба Кремля, ответственным за выполнение этого поручения российский лидер назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Представить доклад о решении этого вопроса нужно до 1 декабря 2020 года.
Помимо этого, Путин также поручил внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых избегают уплаты алиментов. Данный вопрос должен быть изучен до 1 августа 2021 года.
Комментарии
С какой стати? Толи деньги некуда девать? Почему пенсии работающим пенсионерам не индексируют. А на это деньги есть. Несправедливо.
Путин поручил увеличить размер
Путин поручил кабмину рассмотреть возможность выплаты пособий
может я чего-нибуть не понимаю, но слова "поручил увеличить" и "поручил рассмотреть возможность" имеют разный смысл)))
кабмин скажет что нет такой возможности, и ... "прошу отнестись к этому с пониманием" что-ли...
Власть занимается дискриминацией? Чем родитель ребенка в возрасте 8 или 10 лет хуже чем родитель у которого ребенок до 7 лет? Почему одним размер больничного больше, а другим и так сойдет? У нас ребенок уже взрослый, но мне обидно за такое деление детей и родителей нашими властями! Как будто по сортам делят!
а остальным людям что?
27.10.2020 09:44
меcный
Остальные не люди... Это не я сказал, я так понимаю из слов пересидента...
У родителя ребёнка 10ти лет стаж уже может быть 8 лет.
Власть занимается дискриминацией? Чем родитель ребенка в возрасте 8 или 10 лет хуже чем родитель у которого ребенок до 7 лет? Почему одним размер больничного больше, а другим и так сойдет? У нас ребенок уже взрослый, но мне обидно за такое деление детей и родителей нашими властями! Как будто по сортам делят!
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С школотой сидеть не нужно. Они уже самостоятельны. соответственно нет причины брать больничный.
Сегрегация, сегрегация, сегрегация.........в капиталистическом обществе по другому не бывает, зачем вы это обсуждаете......
27.10.2020 09:36
Читатель
С какой стати? Толи деньги некуда девать? Почему пенсии работающим пенсионерам не индексируют. А на это деньги есть. Несправедливо.
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Пенсам вообще нужно пенсию отменить. Ибо нефиг было за обнуленыша голосовать