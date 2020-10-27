Путин поручил увеличить размер больничных для родителей детей до семи лет

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность выплаты пособий родителям до 7 лет по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка. Продолжительность трудового стажа при этом значения иметь не будет.

Как отмечает пресс-служба Кремля, ответственным за выполнение этого поручения российский лидер назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Представить доклад о решении этого вопроса нужно до 1 декабря 2020 года.

Помимо этого, Путин также поручил внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых избегают уплаты алиментов. Данный вопрос должен быть изучен до 1 августа 2021 года.