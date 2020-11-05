Жительница Барнаула выгоняла голым на мороз маленького сына и запрещала ему есть

47-летнюю жительницу Барнаула обвиняют в истязании собственного сына. Женщина выгоняла ребенка голым на улицу зимой и запрещала есть.

По данным следствия, обвиняемая воспитывала собственного ребенка 2010 года рождения вместе с мужем. Когда мальчику исполнилось три года, женщина развелась с супругом и стала растить сына самостоятельно.

Однако через некоторое время мать возненавидела мальчика и начала постоянно его истязать. Следствие смогло доказать 30 эпизодов физического и психического насилия, происходивших с 2012 по 2020 год. В частности, жительница Барнаула зимой выгоняла ребенка на улицу без одежды и обуви, запрещала ему есть и пить.

На данный момент ребенок изъят из семьи органами опеки и помещен в спецучреждение. Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, женщина не признала своей вины и утверждает, что сын и свидетели ее оговаривают.

Несмотря на это, следователям удалось собрать достаточные доказательства и передать дело сразу по трем статьям ("Истязание несовершеннолетнего", "Лишение свободы" и "Неисполнение родительских обязанностей") в суд.