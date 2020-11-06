"Это коммерческий проект". Академик РАН заявил об опасности ношения перчаток

Перчатки не защищают от коронавируса, а напротив, опасны, так как способствуют заражению другими заболеваниями, от которых предохраняет естественная защита рук. Об этом сообщил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

"Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. Нет вируса на поверхностях, ни на дверных ручках, руками он не передается. Серьезные исследования на эту тему были проведены. Смысл очень плохой в перчатках – люди страдают дерматитом. Руки – наша защита, часть врожденного иммунного ответа", – сказал ученый в беседе с "Интерфаксом".

Зверев также отметил, что люди в перчатках "собирают всякие кишечные палочки, грибы" и лезут по привычке руками в лицо. При этом он уверяет, что когда человек подносит руки к лицу, у него гораздо меньше шансов заразиться "всякими грибковыми заболеваниями", чем в перчатках, поскольку на руках есть антимикробные пептиды.

А вот маски носить все же необходимо, утверждает академик. По его словам, если здоровый человек использует средство защиты, а рядом находится заболевший без маски, то вероятность инфицирования составит 80%. Если же меры предосторожности соблюдают оба гражданина, то заразиться получится в 1-2% случаев.

Ранее в Роспотребнадзоре признали, что коронавирус видоизменяется в результате мутаций. Однако инфекция не становится тяжелее, поскольку изменения затрагивают не более 1% генома вируса.

6 ноября федеральный оперштаб сообщил о 20 582 новых случаях COVID-19. Это новый антирекорд для России с начала пандемии. За все время в стране зарегистрировали 1,7 млн больных и 29,8 тыс. смертей.