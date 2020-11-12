В Алтайском крае могут вырасти цены на электричество из-за помощи Республике Алтай

Между Алтайским краем и Республикой Алтай могут установить единую стоимость передачи электроэнергии. После этого цена за электричество для потребителей в республике может упасть на 25%, а в крае – увеличиться на 2%.

Инициативу установить единый тариф на передачу электроэнергии в смежных регионах, в том числе и в двух Алтаях, озвучило правительство России. По задумке властей, стоимость услуг могут снизить в "бедном" субъекте за счет ее удорожания у более "богатых" соседей. Президент Владимир Путин уже согласовал данное предложение.

Как сообщает ИА "Банкфакс", республиканский комитет по тарифам провел предварительные подсчеты конечной стоимости на электроэнергию для своих и краевых потребителей. В случае одобрения тариф для жителей Республики Алтай снизится с 3,92 рубля за кВт⋅ч до 2,94 рубля (почти на 25%). Для сельских жителей Алтайского края тариф вырастет с 3,36 рубля за кВт⋅ч до 3,43 рубля (более 2%).

Для согласования изменений необходимо обоюдное согласие глав субъектов. Идею уже успели обсудить глава Республики Алтай Олег Хорохордин и гендиректор "Россети Сибирь" Павел Акилин, однако об участии во встрече представителей Алтайского края информации нет. При этом регулирующие органы регионов уже обмениваются информацией, оценивают тарифные и другие последствия нововведения.