В Алтайском крае могут вырасти цены на электричество из-за помощи Республике Алтай

Между Алтайским краем и Республикой Алтай могут установить единую стоимость передачи электроэнергии. После этого цена за электричество для потребителей в республике может упасть на 25%, а в крае – увеличиться на 2%.
Инициативу установить единый тариф на передачу электроэнергии в смежных регионах, в том числе и в двух Алтаях, озвучило правительство России. По задумке властей, стоимость услуг могут снизить в "бедном" субъекте за счет ее удорожания у более "богатых" соседей. Президент Владимир Путин уже согласовал данное предложение.
Как сообщает ИА "Банкфакс", республиканский комитет по тарифам провел предварительные подсчеты конечной стоимости на электроэнергию для своих и краевых потребителей. В случае одобрения тариф для жителей Республики Алтай снизится с 3,92 рубля за кВт⋅ч до 2,94 рубля (почти на 25%). Для сельских жителей Алтайского края тариф вырастет с 3,36 рубля за кВт⋅ч до 3,43 рубля (более 2%).
Для согласования изменений необходимо обоюдное согласие глав субъектов. Идею уже успели обсудить глава Республики Алтай Олег Хорохордин и гендиректор "Россети Сибирь" Павел Акилин, однако об участии во встрече представителей Алтайского края информации нет. При этом регулирующие органы регионов уже обмениваются информацией, оценивают тарифные и другие последствия нововведения.
Комментарии
В ГА население в 10 меньше чем АК, к тому же в АК намного больше производств с которых снимут на 2% больше. Плановое разрушение страны продолжается!
т.е. - мы более богатые, чем аборигены по другую сторону Катуни? Зашибись просто... Давайте еще за наш счёт монголам и казахам поможем
а может те кто накидывает к цене производителя ещё ТРИ цены умерит свои аппетиты???
Хорошая новость.
Почему бы тогда не увеличить зарплату жителям АК, до уровня как в смежной Новосибирской области?
Давайте еще за наш счёт монголам и казахам поможем
прекратите подбрасывать им идей!
так для алтайцев то бы увеличивали
Перекинут оттуда сюда.А денежная выгода,которую "обеспечат" суммарные потребители,пойдёт энергетической компании "Россети".
Кстати, в Новосибирской области электричество для населения 2.80, и 2.24 для сельской местности, что намного дешевле чем у нас.
Козлячье государство!
Следующий шаг выселить из РА рускоязычное население. Так было в союзных республиках.
Кстати,о птичках:в недавнее время в Казахстан переехало много монголов )
Для сельских жителей Алтайского края тариф вырастет с 3,36 рубля за кВт⋅ч до 3,43 рубля (более 2%).
Да...Даже стыдно сей факт комментировать. Стыдно и противно.
а что наша бухгалтерия говорит?
ну всё, у деда кукуха окончательно поехала
Г-н Томенко подпишет, ему сейчас нельзя ссориться с центром, да и партийная дисциплина в Едре не позволит отказаться. После поднятия пенсионного возраста от них любой подлости можно спокойно ожидать.
Несправедливо для АК
Нужно отнестись с пониманием. РА, Тыва, Хакасия Бурятия и тд 90_100% дотации.
05.10.2020 12:57 Банкфакс
Среднемесячная номинальная зарплата у жителей Алтайского края за январь-июль 2020 года составила 28 797 рублей. Согласно данным Новосибирскстата, это наименьший результат среди прочих регионов Сибири, и такой расклад сохраняется уже много лет.
Алтайский край является одним из постоянных антилидеров по размерам зарплат.
ОЧЕНЬ СВОЕОБРАЗНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ В КРАЕ!
Хлеб Алтайского края не нужен. Туризм важнее.
Почему за электричество требуют платить какие-то существенные деньги? ГЭС, ТЭЦ, ЛЭП, подстанции построены в СССР, а сейчас ничего не делается существенного и оно все с какого-то перепуга принадлежит неким частным лицам, как так вышло и почему всеми стало это считаться нормальным? То что строили век всей страной разграблено и сейчас с этого получает прибыль небольшая кучка паразитов. Ни копейки не вложили в строительство, окупать нечего, все построено великой более развитой цевилизацией - СССР, а оплату повышают каждые пол года в первых рядах.
Потому что проиграли третью мировую войну. Всё доходное в руках хозяев страны.
Объединить РА и АК и будет вам счастье.
так по статистике всегда зарплата в Республике Алтай выше, чем в Алтайском крае, что за непонятки?
А как же хваленые солнечные электростанцим? Мне кажется этоипросто повод для поднятия цен.
с какого-то перепуга принадлежит неким частным лицам, как так вышло и почему всеми стало это считаться нормальным?
Вы последние 25 лет в коме были, а проснулись только сегодня?
Какое объединение. Только удельные княжества.
На сайте "Россети" выставлен слоган "От умных идей до новых сетей" .
Так что сначала умные идеи, а потом уж протяжка проводов в недоразвитые районы )
За окном хищнический капитализм со звериным оскалом.
Странный перерасчет, аднака. Мож тогда Кемерово иль Новосибирск с нами поделятся. Оторвать у одного нищего рукав от куртки, чтоб сделать помочи другому.
Колониализм.
Для сельских жителей Алтайского края тариф вырастет с 3,36 рубля за кВт*ч до 3,43 рубля (более 2%).
а насколько поднимут тариф для жителей Барнаула, сейчас он 3,50 / 4,29 руб./кВт
Почему-то забывают, что в РА районный коэффициент на 25% больше, вот и платят они за свет соответственно
и оно все с какого-то перепуга принадлежит неким частным лицам,
так для того что-бы все это принадлежало частным лицам партийная номенклатура начиная с кукурузника и разваливала СССР
начали с отмены диктатуры пролетариата и советской власти на XXII съезде КПСС, закончили в Беловежской пуще...
А как же хваленые солнечные электростанцим?
Которые от чубайсовской конторы? Так они как и всё от этого госдеятеля приводят только к обогащению узкой группы лиц.
А. Чубайс смотрящий. Поставлен правительством мира. Экономьте на всем. Расчитывайте только на себя. 4кв