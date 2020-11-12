Четверг, 12 Ноябрь, 10:01

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,21
€ 90,05
0°


1836960 +0
Обь
46см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

В Алтайском крае могут вырасти цены на электричество из-за помощи Республике Алтай

, ИА "Амител"
Поддержка соседей увеличит текущий тариф жителям региона как минимум на 2%
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Между Алтайским краем и Республикой Алтай могут установить единую стоимость передачи электроэнергии. После этого цена за электричество для потребителей в республике может упасть на 25%, а в крае – увеличиться на 2%.

Инициативу установить единый тариф на передачу электроэнергии в смежных регионах, в том числе и в двух Алтаях, озвучило правительство России. По задумке властей, стоимость услуг могут снизить в "бедном" субъекте за счет ее удорожания у более "богатых" соседей. Президент Владимир Путин уже согласовал данное предложение.

Как сообщает ИА "Банкфакс", республиканский комитет по тарифам провел предварительные подсчеты конечной стоимости на электроэнергию для своих и краевых потребителей. В случае одобрения тариф для жителей Республики Алтай снизится с 3,92 рубля за кВт⋅ч до 2,94 рубля (почти на 25%). Для сельских жителей Алтайского края тариф вырастет с 3,36 рубля за кВт⋅ч до 3,43 рубля (более 2%).

Для согласования изменений необходимо обоюдное согласие глав субъектов. Идею уже успели обсудить глава Республики Алтай Олег Хорохордин и гендиректор "Россети Сибирь" Павел Акилин, однако об участии во встрече представителей Алтайского края информации нет. При этом регулирующие органы регионов уже обмениваются информацией, оценивают тарифные и другие последствия нововведения.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.11.2020 07:27
- гость -

В ГА население в 10 меньше чем АК, к тому же в АК намного больше производств с которых снимут на 2% больше. Плановое разрушение страны продолжается!

12.11.2020 07:33
- гость -

т.е. - мы более богатые, чем аборигены по другую сторону Катуни? Зашибись просто... Давайте еще за наш счёт монголам и казахам поможем

12.11.2020 07:35
-меcный-

а может те кто накидывает к цене производителя ещё ТРИ цены умерит свои аппетиты???

12.11.2020 07:39
ППКошмариков

Хорошая новость.

12.11.2020 07:41
- гость -

Почему бы тогда не увеличить зарплату жителям АК, до уровня как в смежной Новосибирской области?

12.11.2020 07:41
- гость -

Давайте еще за наш счёт монголам и казахам поможем

прекратите подбрасывать им идей!

12.11.2020 07:43
- гость -

так для алтайцев то бы увеличивали

12.11.2020 07:43
- гость -

Перекинут оттуда сюда.А денежная выгода,которую "обеспечат" суммарные потребители,пойдёт энергетической компании "Россети".

12.11.2020 07:46
- гость -

Кстати, в Новосибирской области электричество для населения 2.80, и 2.24 для сельской местности, что намного дешевле чем у нас.

12.11.2020 07:47
Человек

Козлячье государство!

12.11.2020 07:48
- гость -

Следующий шаг выселить из РА рускоязычное население. Так было в союзных республиках.

12.11.2020 07:53
- гость -

Кстати,о птичках:в недавнее время в Казахстан переехало много монголов )

12.11.2020 08:07
сельский житель

Для сельских жителей Алтайского края тариф вырастет с 3,36 рубля за кВт&#8901;ч до 3,43 рубля (более 2%).

Да...Даже стыдно сей факт комментировать. Стыдно и противно.

12.11.2020 08:09
- гость -

а что наша бухгалтерия говорит?

12.11.2020 08:10
- гость -

ну всё, у деда кукуха окончательно поехала

12.11.2020 08:11
- гость -

Г-н Томенко подпишет, ему сейчас нельзя ссориться с центром, да и партийная дисциплина в Едре не позволит отказаться. После поднятия пенсионного возраста от них любой подлости можно спокойно ожидать.

12.11.2020 08:12
Ольга

Несправедливо для АК

12.11.2020 08:15
- гость -

Нужно отнестись с пониманием. РА, Тыва, Хакасия Бурятия и тд 90_100% дотации.

12.11.2020 08:17
- гость -

05.10.2020 12:57 Банкфакс
Среднемесячная номинальная зарплата у жителей Алтайского края за январь-июль 2020 года составила 28 797 рублей. Согласно данным Новосибирскстата, это наименьший результат среди прочих регионов Сибири, и такой расклад сохраняется уже много лет.
Алтайский край является одним из постоянных антилидеров по размерам зарплат.

ОЧЕНЬ СВОЕОБРАЗНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ В КРАЕ!

12.11.2020 08:23
- гость -

Хлеб Алтайского края не нужен. Туризм важнее.

12.11.2020 08:27
- гость -

Почему за электричество требуют платить какие-то существенные деньги? ГЭС, ТЭЦ, ЛЭП, подстанции построены в СССР, а сейчас ничего не делается существенного и оно все с какого-то перепуга принадлежит неким частным лицам, как так вышло и почему всеми стало это считаться нормальным? То что строили век всей страной разграблено и сейчас с этого получает прибыль небольшая кучка паразитов. Ни копейки не вложили в строительство, окупать нечего, все построено великой более развитой цевилизацией - СССР, а оплату повышают каждые пол года в первых рядах.

12.11.2020 08:35
- гость -

Потому что проиграли третью мировую войну. Всё доходное в руках хозяев страны.

12.11.2020 08:37
1

Объединить РА и АК и будет вам счастье.

12.11.2020 08:39
гость

так по статистике всегда зарплата в Республике Алтай выше, чем в Алтайском крае, что за непонятки?

12.11.2020 08:41
- гость -

А как же хваленые солнечные электростанцим? Мне кажется этоипросто повод для поднятия цен.

12.11.2020 08:42
- гость -

с какого-то перепуга принадлежит неким частным лицам, как так вышло и почему всеми стало это считаться нормальным?

Вы последние 25 лет в коме были, а проснулись только сегодня?

12.11.2020 08:43
- гость -

Какое объединение. Только удельные княжества.

12.11.2020 08:47
- гость -

На сайте "Россети" выставлен слоган "От умных идей до новых сетей" .
Так что сначала умные идеи, а потом уж протяжка проводов в недоразвитые районы )

12.11.2020 08:52
- гость -

За окном хищнический капитализм со звериным оскалом.

12.11.2020 08:53
Filin

Странный перерасчет, аднака. Мож тогда Кемерово иль Новосибирск с нами поделятся. Оторвать у одного нищего рукав от куртки, чтоб сделать помочи другому.

12.11.2020 08:54
- гость -

Колониализм.

12.11.2020 08:54
- гость -

Для сельских жителей Алтайского края тариф вырастет с 3,36 рубля за кВт*ч до 3,43 рубля (более 2%).

а насколько поднимут тариф для жителей Барнаула, сейчас он 3,50 / 4,29 руб./кВт

12.11.2020 08:55
Sanytch

Почему-то забывают, что в РА районный коэффициент на 25% больше, вот и платят они за свет соответственно

12.11.2020 09:02
- гость -

и оно все с какого-то перепуга принадлежит неким частным лицам,

так для того что-бы все это принадлежало частным лицам партийная номенклатура начиная с кукурузника и разваливала СССР
начали с отмены диктатуры пролетариата и советской власти на XXII съезде КПСС, закончили в Беловежской пуще...

12.11.2020 09:04
- гость -

А как же хваленые солнечные электростанцим?

Которые от чубайсовской конторы? Так они как и всё от этого госдеятеля приводят только к обогащению узкой группы лиц.

12.11.2020 09:15
- гость -

А. Чубайс смотрящий. Поставлен правительством мира. Экономьте на всем. Расчитывайте только на себя. 4кв

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
09:50
Барнаулец обворовал магазин спортивной одежды и попался полиции 0
09:39
Пожарные учения пройдут в барнаульском ТРЦ "Огни" 0
09:25
Гинцбург раскрыл главную трудность борьбы с коронавирусом 0
09:13
В ВОЗ рассказали, как отличить коронавирус от гриппа 2
09:01
В Автоцентре АНТ госпрограмма на новый Hyundai действует без ограничений 1
08:50
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом 4
08:39
Жителей Алтайского края приглашают на онлайн-спектакли 1
08:27
Когда в Алтайском крае похолодает и установится постоянный снежный покров 4
08:15
Военные перекроют несколько участков трасс в Алтайском крае 4
08:01
Полезная альтернатива. Как многоразовые кружки для кофе помогают спасти планету 5
07:49
Актера Дмитрия Певцова похоронят рядом с сыном 18
07:35
Блины, манты и цукаты. Что можно приготовить из тыквы? 1
07:18
В Алтайском крае могут вырасти цены на электричество из-за помощи Республике Алтай 36
07:03
От Москвы до Симферополя. "Авиафлот" объявил большую распродажу на рейсы по России 0
06:47
Барнаульские дорожники усилили дежурства из-за возможного снегопада 2
06:33
Божественный свет. Победители конкурса International Photography Awards 0
06:16
Затерявшийся фонтан и снесенный забор. Как изменился барнаульский парк "Изумрудный" 16
06:01
Мокрый снег и гололед. О погоде в Алтайском крае 12 ноября 0
23:52
Такой день. Пикап за 14,5 млн рублей и смерть барнаульского футбольного арбитра 1
23:31
В Сибири группу студентов депортировали за поддержку террористов 0
23:05
В 2021 году Россия потратит на борьбу с ковидом 2 трлн рублей 4
22:49
Массовое ДТП с участием автомобиля такси произошло в Барнауле 1
22:29
Хоккеисты "Динамо-Алтай" выиграли у курганского "Юниора" 0
22:05
Охоту на сурков в Республике Алтай запретили из-за чумы 1
21:52
Барнаульские баскетболисты возглавили таблицу Суперлиги-2 0
21:33
В алтайском селе мужчина до смерти избил другого из-за ссоры о статусе в тюрьме 0
21:05
Президент Азербайджана заявил о победе в войне за Нагорный Карабах 4
20:55
Умер футбольный арбитр из Барнаула Александр Меньчиков 0
20:28
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае 3
20:04
17-летний подросток пропал в Алтайском крае 0
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 227 0
19:28
Барнаулец насильно "обменял" свой разбитый телефон на новый смартфон товарища 0
19:04
Чемал начал обретать свой фирменный стиль 5
18:54
Школьный автопарк в Алтайском крае пополнят 53 автобуса 3
18:33
Госдума приняла закон о повышении НДФЛ для людей с доходом больше 5 млн рублей в год 2
18:05
Перекресток Ядринцева – Папанинцев открыли для проезда раньше срока 1
17:54
Пьяный житель Алтайского края избил сотрудника ГИБДД за замечание 4
17:45
Два алтайских врача, которые заразились COVID после вакцинации, уже вышли на работу 1
17:32
Дождь, мокрый снег, сильный ветер. В Алтайском крае сохранится неблагоприятная погода 0
17:17
Житель Алтайского края продает уникальный пикап за 14,6 млн рублей 11
17:05
В России досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки 0
16:53
Лишь каждый пятый житель Алтайского края не сталкивался с ковидом 10
16:43
Барнаульца оштрафовали за оскорбление детей 0
16:30
Умирающий от коронавируса 28-летний врач записал видеообращение к родственникам 10
16:16
"А много ль корова дает молока?" В Алтайском крае назвали лидеров по надоям 1
16:03
Суточные рекорды по числу умерших и выздоровевших от COVID-19 в России обновились 0
15:54
Гейзерное озеро в Республике Алтай хотят объявить памятником природы 1
15:45
Хватило одной короткой встречи. История солдата, которому война подарила семью 1
15:31
Новогодние каникулы в России предложили продлить на две недели 4
15:17
"Трупы прямо на входе". Новосибирцы рассказали о переполненном морге городской больницы 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.