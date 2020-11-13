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Все стало еще хуже. Алтайские следователи оценили обеспечение детей-сирот жильем

, ИА "Амител"
Денег на закупку не хватает, а практика постройки новых домов в регионе отсутствует, считают в СК
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Уровень обеспечения домами детей-сирот в Алтайском крае падает. Силовые ведомства собираются предпринять ряд мер по пресечению преступлений и выявлению злоупотреблений со стороны чиновников.

В Следственном комитете Алтайского края прошло совещание по вопросам обеспечения детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями. В нем приняли участие представители УФСБ, ГУ МВД и ФССП региона.

Как пишет пресс-служба регионального СУ СКР, уровень обеспеченности жилыми помещениями снижается. Средства, предоставляемые из краевого и федерального бюджетов, явно недостаточны, а практика строительства новых домов для детей-сирот в регионе отсутствует.

Следственные органы предпринимают различные меры для разрешения ситуации – от профилактики преступлений в сфере закупок до расследования уголовных дел о халатности должностных лиц администрации. Однако проблема носит комплексный характер и должна решаться совместно всеми органами власти.

Силовые ведомства собираются принять ряд мер, которые направлены на выявление преступлений при закупке жилья и пресечение злоупотреблений со стороны чиновников. Кроме того, будет организован действенный контроль за качеством жилых помещений и эффективным освоением бюджетных средств.

Напомним, что в октябре этого года СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Правоохранители заинтересовались деятельностью чиновников "Регионального жилищного управления" и регионального Минстроя.

По данным ведомства, в 2020 году на обеспечение квартирами оставшихся без попечения родителей детей выделили более 1,2 млрд рублей, из которых на покупку жилья потратили только 49 млн. При этом на очереди на получение субсидии от государства сейчас находятся более 5 тысяч алтайских сирот.

Позднее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края ответило на интерес следственных органов. Как пояснили в Минстрое, в плановом порядке в 2020 году Алтайскому краю было выделено 512 млн рублей. На эти деньги планировалось приобрести не менее 369 квартир, на которые уже заключены контракты.

Еще 700 млн рублей регион дополнительно получил только в сентябре, а решение об этом приняли лишь в августе. С этим и связан тот факт, что из 757 квартир (нынешний целевой показатель) заключены контракты на поставку 281.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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