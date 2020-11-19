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Самосвал снес трубу теплотрассы и оставил без тепла 1800 домов алтайского райцентра

, ИА "Амител"
Отопление удалось полностью восстановить лишь к утру
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В поселке Тальменка Алтайского края "КамАЗ" повредил наземную трубу теплотрассы, что привело к частичному отключению отопления в домах жителей райцентра накануне вечером, 18 ноября.

Как рассказал ИА "Банкфакс" со ссылкой на замглавы Тальменского района по оперативному управлению Игоря Щербакова, грузовик проезжал под трубой теплотрассы, расположенной над проезжей частью. В этот момент у автомобиля самопроизвольно поднялся кузов, в результате чего кусок теплосети оторвало. Сам водитель тут же сообщил о случившемся представителям властей и остался ждать на месте. Вскоре туда прибыли сотрудники ГИБДД, представители администрации и коммунальные службы.

Без отопления остались порядка 1800 многоквартирных и частных домов. По словам Щербакова, проблему удалось быстро устранить, и к 2:00 19 ноября тепло начали запускать в дома. К утру все жители получили теплоснабжение.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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