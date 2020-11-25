Алтайский край вошел в число лидеров по высадке деревьев

Алтайский край вошел в пятерку лидеров всероссийской лесовосстановительной кампании "Сохраним лес", сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Участники акции высадили регионе 3,2 млн деревьев, что позволило занять четвертое место по этому показателю.

В топ-3 вошли Ленинградская область (4 млн), Югра (3,6 млн) и Тюменская область (3,5 млн). Замкнула пятерку Белгородская область (2,2 млн).

Десятку дополнили Челябинская область (1,6 млн), республики Коми (1,6 млн) и Хакасия (1,5 млн), Архангельская (1,4 млн) и Ивановская (1,3 млн) области.

В общей сложности на территории России в 2020 году в рамках кампании высадили 40 млн деревьев. Это на 3 млн больше, чем годом ранее.