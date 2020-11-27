Горнолыжный сезон стартует в Белокурихе

Горнолыжный сезон начнется в Белокурихе 28 ноября. Первым свой склон с необходимым оборудованием откроет санаторий "Россия" в 10:00.

Как пишет "Алтайский спорт", трасса оборудована бугельным подъемником длиной 230 метров. Она относится к "зеленой" категории с невысоким уровнем сложности, что позволяет кататься начинающим горнолыжниками и сноубордистам.

Для комфортного и безопасного спуска склон обрабатывают ратраком, а на базе действует пункт проката горных лыж и сноубордов. Кроме того, на трассе работают профессиональные инструкторы, которые помогут научиться кататься.

Напомним, что ранее горнолыжный сезон начался в Шерегеше. Главный горнолыжный курорт Кемеровской области открылся 14 ноября. Следом за ним, 21 ноября, гостей приняла "Горная Саланга", а трассы комплексов "Танай и "Югус" станут доступны с 28 и 29 ноября соответственно.