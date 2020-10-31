Горнолыжный сезон в Шерегеше откроют в ноябре

Главный горнолыжный курорт Кемеровской области Шерегеш откроется 14 ноября. Следом за ним, 21 ноября, гостей примет "Горная Саланга", а трассы комплексов "Танай и "Югус" станут доступны с 28 и 29 ноября. Об этом сообщили в агентстве по туризму Кузбасса.

Старт открытию курортов даст глава региона Сергей Цивилев, который посетит 14 ноября традиционный "Шерегешфест". Кроме того, на мероприятие приедет и местный шаман – он проведет обряд на "благополучие и хорошую погоду".

Стоит отметить, что 6 октября в Кузбассе лег снег и уже 11 октября на трассах появились первые экстремалы.

Ранее amic.ru писал, что курорт Шерегеш планируют сделать круглогодичным. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев.

Он подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса, когда зарубежный отдых недоступен, Шерегеш стал еще более популярен.