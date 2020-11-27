Молодой социолог АлтГУ получила грант на стажировку в Санкт-Петербурге

Аспирант АлтГУ Дарья Мицких прошла стажировку в Институте мира и исследования конфликтов в Санкт-Петербурге. Ее исследовательская работа посвящена актуальной и малоизученной в Алтайском крае теме – этническим анклавам и конфликтным ситуациям с их участием в регионе.

"Мы планируем создать своего рода "карту конфликтов" Алтайского края, на которой будет отмечено расположение этнических анклавов, диаспор, и разработать рекомендации по профилактике межэтнических конфликтов. Мы изучим не только специфику формирования анклавов, но и особенности их взаимодействия с местным населением, поскольку в разных районах Алтая проживают разные национальные группы со своими традициями, особенностями менталитета", – уточняет Дарья Мицких.

Стажировку по направлению "Актуальные проблемы этноконфликтологии" организовали в рамках грантовой программы "Академическая мобильность" – частью программы поддержки молодых ученых АлтГУ. На стажировке Дарья ознакомилась с опытом сотрудников петербургского Института в изучении межнациональных конфликтов и теперь планирует использовать в своей работе их методику социологического исследования.

По словам научного руководителя Виктора Нагайцева, работа Дарьи важна для обеспечения социальной безопасности в регионе. Формирование замкнутых этнических анклавов может спровоцировать конфликты с основной массой населения.

"Большая часть ведущих ученых-конфликтологов России, научная школа социологии конфликта сосредоточена именно в Санкт-Петербурге, поэтому Дарье было полезно пообщаться с действующими методологами данной школы, выработать необходимое ей направление исследования, уточнить инструментарий, поскольку ей еще предстоит провести полевой этап работы в рамках проекта", – добавил Виктор Нагайцев.

Научный руководитель также отметил, что исследовательская работа получила положительные отзывы петербургских ученых. Это была первая стажировка Дарьи, вдохновившая аспирантку на дальнейшее изучение выбранной темы. Полученные знания девушка планирует использовать при написании своей кандидатской диссертации.