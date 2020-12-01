Барнаульский рецидивист необычным способом украл пальто из магазина в Новосибирске

В Новосибирске за кражу норкового пальто осудили жителя Барнаула. Сам инцидент произошел в январе 2020 года в одном из торговых центров сибирской столицы.

Как сообщает Сиб.фм, барнаулец познакомился с мужчиной, с которым сначала выпил, а затем решил отправиться на "дело". При этом своего нового приятеля злоумышленник взял с собой. Также барнаулец захватил фольгированный пакет, на который не реагирует датчик в магазине.

В торговой точке злоумышленник попросил нового приятеля подержать пакет, сложил в него норковое пальто, а знакомому заявил, что якобы купил подарок для девушки. После этого мужчины скрылись.

Барнаульца вскоре задержали. Выяснилось, что он уже 10 раз судим за подобные преступления. При этом рецидивист всячески отрицал, что его приятель был в курсе происходящего. В противном случае, наказание было бы жестче: за кражу по предварительному сговору.

Суд приговорил барнаульца к 3 годам и двум месяцам колонии.