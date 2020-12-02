В России могут подешеветь ритуальные услуги

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, который позволит понизить цены на ритуальные услуги в России. Об этом в интервью "Парламентской газете" сообщил автор проекта, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков.
Согласно документу, на регионы предлагают возложить обязанности по содержанию кладбищ, чтобы усилить государственный контроль в похоронной сфере. На рынке ритуальных услуг при этом смогут работать только те конторы или агенты, которые заключили соглашения с органами местного самоуправления. Также предлагается создать реестр недобросовестных компаний и специальные диспетчерские центры, которые будут принимать заявки на погребение.
По мнению парламентария, после введения таких требований вырастет конкуренция. "А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь", – подчеркнул Жарков.
Кроме того, законопроектом предлагается ввести запрет на продажу должностными лицами сведений о факте смерти человека, чтобы эта информация не попадала к похоронным агентам. Это позволит исключить коррупцию на местах и защитить родственников от навязывания лишних услуг, считает депутат.
Комментарии
вот здорово, налетай , как подешевеет
Никогда не подешевеет,эти барыги (агенты) вырвут с глотки,но своё возьмут ! .
На рынке ритуальных услуг при этом смогут работать только те конторы или агенты, которые заключили соглашения с органами местного самоуправления.
после введения таких требований вырастет конкуренция.
Очередной депутат-наркоман? С чего бы это вдруг дополнительные ограничения привели к конкуренции компаний? Более вероятно, что местные органы самоуправления будут заключать договоры только фирмами родственников, друзей и теми кто даёт взятки.