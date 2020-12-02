В России могут подешеветь ритуальные услуги

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, который позволит понизить цены на ритуальные услуги в России. Об этом в интервью "Парламентской газете" сообщил автор проекта, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков.

Согласно документу, на регионы предлагают возложить обязанности по содержанию кладбищ, чтобы усилить государственный контроль в похоронной сфере. На рынке ритуальных услуг при этом смогут работать только те конторы или агенты, которые заключили соглашения с органами местного самоуправления. Также предлагается создать реестр недобросовестных компаний и специальные диспетчерские центры, которые будут принимать заявки на погребение.

По мнению парламентария, после введения таких требований вырастет конкуренция. "А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь", – подчеркнул Жарков.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести запрет на продажу должностными лицами сведений о факте смерти человека, чтобы эта информация не попадала к похоронным агентам. Это позволит исключить коррупцию на местах и защитить родственников от навязывания лишних услуг, считает депутат.