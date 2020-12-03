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В Алтайском крае подскочило количество выданных ипотечных кредитов

, ИА "Амител"
Регион показал второй результат по стране
Фото: tv.rbsmi.ru

Фото: tv.rbsmi.ru

Банки в октябре 2020 года выдали жителям Алтайского края 3200 ипотечных кредитов. Это на 80% процентов больше, чем в октябре 2019-го. Такой результат позволил региону занять второе место по динамике жилищного кредитования в стране, уступив только ХМАО (+84%).

Как сообщают в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), в целом по России в октябре 2020-го банки выдали 180 тысяч ипотечных займов. Это на 59% больше, чем в октябре 2019 года. Помимо ХМАО и Алтайского края, лучшую динамику показали Тюменская область (+79%) и Москва (+74%). Худшую – Башкирия (+44%), Кемеровская (+42%) и Иркутская области (+29%).

Как уже сообщал amic.ru, эксперты предрекли рост ставок по ипотеке в 2021 году. По словам специалистов, это случится с окончанием льготной программы, которая позволяет определенным категориям населения покупать жилье под 6,5% годовых.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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