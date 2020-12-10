Сибирский похоронный дом оштрафовали на 20 млн рублей за коррупцию

Мировой суд в Новосибирске признал ООО "Похоронный дом "Некрополь" виновным в коррупции. Руководство организации наказали по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере").

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с 2011 по 2019 г. один из сотрудников "Некрополя" передал более 1,2 млн рублей заведующему патологоанатомическим отделением. За эти деньги медик должен был информировать родственников умерших об услугах, которые оказывает похоронный дом.

Суд назначил организации штраф в размере 20 млн рублей. На имущество похоронного дома наложили арест.

Как напоминает "Интерфакс", в мае 2020 года заведующего патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы № 1 Новосибирска Михаила Козяева оштрафовали на 4,5 млн рублей за получение взяток, основателя и владельца "Некрополя" Сергея Якушина объявили в федеральный розыск за дачу взяток.