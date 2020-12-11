Квартиру барнаульского инвалида затопило после капремонта крыши

С Фонда капремонта в Алтайском крае взыскали материальный ущерб, причиненный в результате затопления квартиры, в которой живут инвалид с детства и его мать. Подробности сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Крышу дома отремонтировала подрядная организация, которую нанял Фонд. Однако из-за нарушения технологий после выпадения осадков затопило одну из квартир, находящуюся на верхнем этаже. Эксперты оценили ущерб в 141 тыс. рублей, но в Фонде в выплате компенсации отказали.

В ситуацию вмешалась прокуратура, которая проверила жалобу матери инвалида. В ведомстве пришли к выводу, что отказ является незаконным. Суд встал на сторону прокурора и семьи инвалида, взыскав с Фонда всю сумму.