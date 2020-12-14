12 часов бизнеса. Барнаульцев приглашают в бесплатную онлайн-школу предпринимателей

Барнаульцам от 16 до 30 лет предлагают попробовать себя в качестве предпринимателей в онлайн-школе "Бизнес EASY". Учеников ждет плотная работа: шесть часов теории и шесть часов практики, а также два дня самостоятельной работы под присмотром спикеров и модераторов школы. Занятия пройдут с 19 по 23 декабря 2020 года на платформе ZOOM.
На интенсиве не будет лишней информации и скучных лекций: участники прокачают предпринимательские навыки в игровой форме. Кроме того, лучший студент получит главный приз – двухмесячное наставничество от спикеров школы.
В программе:
- Как создать команду: узнаете, кто вам нужен и что он должен делать для того, чтобы у вас был результат;
- Как выбрать нишу: определите, в какой сегмент "бить" и какой продукт тестировать;
- Что такое "упаковка": научитесь делать такое предложение, от которого просто нет смысла отказываться;
- Как ставить цель в предпринимательстве: разбор SMART-технологии.
- Как продвигать товар: вы узнаете логику продвижения и попробуете на практике основные элементы маркетинга;
- Как сделать SWOT-анализ;
- Как продавать много при меньших затратах времени.
Кроме того, онлайн-школа – это крутой нетворкинг: возможность познакомиться с практикующими предпринимателями и инициативными исполнителями. А еще у участников будет возможность заявить о себе как о лидере, прокачать свои ораторские навыки, создать свой собственный уникальный продукт и получить его экспертную оценку.
Чтобы принять участие в онлайн-школе "Бизнес EASY", нужно зарегистрироваться в системе АИС. Мероприятие – бесплатное. Организаторами выступают управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края и КГАУ "Краевой дворец молодежи".
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