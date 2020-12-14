12 часов бизнеса. Барнаульцев приглашают в бесплатную онлайн-школу предпринимателей

Барнаульцам от 16 до 30 лет предлагают попробовать себя в качестве предпринимателей в онлайн-школе "Бизнес EASY". Учеников ждет плотная работа: шесть часов теории и шесть часов практики, а также два дня самостоятельной работы под присмотром спикеров и модераторов школы. Занятия пройдут с 19 по 23 декабря 2020 года на платформе ZOOM.

На интенсиве не будет лишней информации и скучных лекций: участники прокачают предпринимательские навыки в игровой форме. Кроме того, лучший студент получит главный приз – двухмесячное наставничество от спикеров школы.

В программе:

Как создать команду: узнаете, кто вам нужен и что он должен делать для того, чтобы у вас был результат;

Как выбрать нишу: определите, в какой сегмент "бить" и какой продукт тестировать;

Что такое "упаковка": научитесь делать такое предложение, от которого просто нет смысла отказываться;

Как ставить цель в предпринимательстве: разбор SMART-технологии.

Как продвигать товар: вы узнаете логику продвижения и попробуете на практике основные элементы маркетинга;

Как сделать SWOT-анализ;

Как продавать много при меньших затратах времени.

Кроме того, онлайн-школа – это крутой нетворкинг: возможность познакомиться с практикующими предпринимателями и инициативными исполнителями. А еще у участников будет возможность заявить о себе как о лидере, прокачать свои ораторские навыки, создать свой собственный уникальный продукт и получить его экспертную оценку.

Чтобы принять участие в онлайн-школе "Бизнес EASY", нужно зарегистрироваться в системе АИС. Мероприятие – бесплатное. Организаторами выступают управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края и КГАУ "Краевой дворец молодежи".