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Новости

Путину запретили посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры

, ИА "Амител"
Ограничение продлится два года
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира до 2022 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Запрет также распространяется на членов российского правительства и депутатов Госдумы. Кроме того, на турнирах нельзя присутствовать главам и заместителям госорганизаций, а также администрации президента и сотрудникам Следственного комитета.

Но есть и исключения. В частности, попасть на мероприятия смогут те лица, которых пригласит президент или премьер-министр страны, где будут проходить соревнования, а также если чиновник является членом Международного олимпийского комитета или Международного паралимпийского комитета. Также ограничение не распространяется на спортсменов и членов их команд.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

18.12.2020 10:41
- гость -

Да он и сам из бункера - ни ногой! Как один известный германский политик накануне поражения.

18.12.2020 10:42
ПЕТР

Спортсменам из России запретили выступать под своим флагом до окончания 2022 года. Но, как у нас водится, деньги в эти структуры мы платить будем исправно...

18.12.2020 10:44
- гость -

Вот куда докторов надо было отправить. Скоро дышать будут запрещать. Я не поклонник Главного, но зачем в крайности впадать?

18.12.2020 10:45
- гость -

Спортивный суд,что находится в Лозанне запретил президенту РФ и членам российского правительства присутствовать на спортивных мероприятиях за границей в качестве болельщиков ??!! ))И сотрудникам Следственного комитета вход на мероприятия тоже запрещёно.И депутатам. Маразм гейропейцев крепчает и крепчает ))

18.12.2020 10:46
- гость -

За эти строго будут следить специально созданные бригады )))

18.12.2020 10:47
- гость -

Путин от обиды и волнения может не ту кнопку нажать.

18.12.2020 10:49
- гость -

Что за суд. Кто такие.

18.12.2020 10:51
- гость -

Долго нам ещё "сочинская-мельдониада" аукаться будет

18.12.2020 10:56
- гость -

Только выиграли. Только на пользу.

18.12.2020 10:57
- гость -

Страна 404.

18.12.2020 10:57
- гость -

18.12.2020 10:47
- гость -
Путин от обиды и волнения может не ту кнопку нажать....

а птичка точно вылетит ?
заведётся???

18.12.2020 11:02
- гость -

а птичка точно вылетит ?
заведётся???

сдуется

18.12.2020 11:03
- гость -

10:57
- гость -
Ну если только по Воронежу.

18.12.2020 11:04
- гость -

И это правильно. Если ты шулер, то не надо попадаться, а если уж попался ...

18.12.2020 11:34
almas

А вот не надо наркотики принимать!

18.12.2020 11:37
- гость -

Они еще надеются Олимпиаду в Токио провести летом. Мечтатели.

18.12.2020 11:44
АБОРИГЕН

Да, это вам не песвдоконференции для путинских хомячков проводить. На международном уровне горбатого лепить не получается, а другого уже и не могут. Жалкие и бессмысленные ничтожества правят страной.

18.12.2020 11:48
Итальянец

18.12.2020 10:42
ПЕТР
Спортсменам из России запретили выступать под своим флагом до окончания 2022 года. Но, как у нас водится, деньги в эти структуры мы платить будем исправно...

Будем обязательно! Это для простаков, что добровольно отвергли на выборах примат международных законов над внутренними, сочинили байку про осаждённую крепость. А так то Россия исправно платит по всем международным искам и решениям судов. И впредь будет соблюдать международное право. А украденное обязательно вернёт.

18.12.2020 11:59
- гость -

18.12.2020 11:48
Итальянец

Чё, твоему Юкосу много досталось по иску?

18.12.2020 12:24
- гость -

11:59
- гость -
Чё, твоему Юкосу много досталось по иску?

Юкос достался Чомбе. И на этом - всьо!

18.12.2020 12:26
- гость -

Дед Мороз, желаю что бы все дети путинистов были похожи на Сечина, Пригожина, Мюллера, Ротенберга. Воистину.

18.12.2020 13:02
- гость -

Мы, спортивный суд запрещаем президенту России,его администрации и депутатам Госдумы посещать спортивные мероприятия в качестве болельщиков.Но если какой президент страны организующей спортивное мероприятие разрешит,то можно.

18.12.2020 13:20
- гость -

политика грязнее проституции

18.12.2020 13:34
- гость -

Блин, я давно сюда не заходил. Здесь как и во всех либеральных сми, фсё пропало шеф. Здесь каждый таксист знает как управлять, но сейчас он не может этого сделать, таксовать надо.

18.12.2020 13:37
- гость -

Позорник - из восьмерки выперли, с допингом прокололся, в стране нищета и беззаконие, действует группа убивающая граждан страны...

18.12.2020 13:41
Павсекакий

А нафиг там вообще нужны чиновники. Любишь спорт? Покупай билет как все и проходи (так может и пропустят, кстати).
Ну а наше чиновничье жульё как-то наказать надо. За что не возьмутся - везде накосячат и обосрутся. Только добро государственное растаскивать мастера, да и то везде наследят.

18.12.2020 13:42
- гость -

18.12.2020 13:34
- гость -
Полагаю, что эти всемнаучные "таксисты-академики" еще учатся в школе, в классе так 5-6.Ну и пара-тройка неудачников типа калиброванного месного геши,так эти просто жизнью обиженные.Так, мелочь пузатая.)

18.12.2020 13:45
Итальянец

Они, кстати, понемногу дефицит организовывают и голод в перспективе.

18.12.2020 13:46
Павсекакий

"...я давно сюда не заходил..."
-----
А чо щас припёрся? Вот и не заходи. Смотри телевизор - там всё прекрасно и "таксистов" этих нет.

18.12.2020 13:48
- гость -

18.12.2020 13:46
Павсекакий, а тебя то кто звал?В каждой бочке тампакс?

18.12.2020 13:52
- гость -

13:34
- гость -
Блин, я давно сюда не заходил. Здесь как и во всех либеральных сми
-----------
Либеральных СМИ? Можете привести примеры не либеральных СМИ?

18.12.2020 13:52
- гость -

А чо щас припёрся? Вот и не заходи.

А то чё? Мешаю людям с чистыми помыслами, гадить как ты? Павсекакий)) Ваш паровоз уже ушел, а вы не успели. Не хотите нормально жить, сидите ждите, когда за вас сделают другие.

18.12.2020 13:55
- гость -

13:52
- гость -
Он правильно спросил - Чего припёрся? Не нраицца - вали лесом.

18.12.2020 14:05
- гость -

13:55
- гость -
Вот я и говорю, у вас же одно мнение на всех. Рукопожатные вы наши. Ваше мнение формируете не вы сами. И тот кто не согласен, вали лесом, чё приперся. Типа, нам тут в болотце квакать хорошо. а вы мешаете. Как говориться, е.....м друг дружку и деньги в кружку)))

18.12.2020 14:08
Павсекакий

"Мешаю людям с чистыми помыслами, гадить как ты?"
----
Как говно может мешать людям?
Только вонью. Эти вы тут и занимаетесь. Люди комментируют новость, а вы обсираете комментаторов.

18.12.2020 14:09
SV

Пусть подает на нейтральный статус президента нейтральной страны!

18.12.2020 14:13
Павсекакий

Ты хоть слово по сабжу написало, чудо "давно не заходившее", кроме намёка на то, что никто не может управлять кроме вовы?

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