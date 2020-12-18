Путину запретили посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира до 2022 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Запрет также распространяется на членов российского правительства и депутатов Госдумы. Кроме того, на турнирах нельзя присутствовать главам и заместителям госорганизаций, а также администрации президента и сотрудникам Следственного комитета.

Но есть и исключения. В частности, попасть на мероприятия смогут те лица, которых пригласит президент или премьер-министр страны, где будут проходить соревнования, а также если чиновник является членом Международного олимпийского комитета или Международного паралимпийского комитета. Также ограничение не распространяется на спортсменов и членов их команд.