Путину запретили посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира до 2022 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Запрет также распространяется на членов российского правительства и депутатов Госдумы. Кроме того, на турнирах нельзя присутствовать главам и заместителям госорганизаций, а также администрации президента и сотрудникам Следственного комитета.
Но есть и исключения. В частности, попасть на мероприятия смогут те лица, которых пригласит президент или премьер-министр страны, где будут проходить соревнования, а также если чиновник является членом Международного олимпийского комитета или Международного паралимпийского комитета. Также ограничение не распространяется на спортсменов и членов их команд.
Комментарии
Да он и сам из бункера - ни ногой! Как один известный германский политик накануне поражения.
Спортсменам из России запретили выступать под своим флагом до окончания 2022 года. Но, как у нас водится, деньги в эти структуры мы платить будем исправно...
Вот куда докторов надо было отправить. Скоро дышать будут запрещать. Я не поклонник Главного, но зачем в крайности впадать?
Спортивный суд,что находится в Лозанне запретил президенту РФ и членам российского правительства присутствовать на спортивных мероприятиях за границей в качестве болельщиков ??!! ))И сотрудникам Следственного комитета вход на мероприятия тоже запрещёно.И депутатам. Маразм гейропейцев крепчает и крепчает ))
За эти строго будут следить специально созданные бригады )))
Путин от обиды и волнения может не ту кнопку нажать.
Что за суд. Кто такие.
Долго нам ещё "сочинская-мельдониада" аукаться будет
Только выиграли. Только на пользу.
Страна 404.
18.12.2020 10:47
- гость -
Путин от обиды и волнения может не ту кнопку нажать....
а птичка точно вылетит ?
заведётся???
а птичка точно вылетит ?
заведётся???
сдуется
10:57
- гость -
Ну если только по Воронежу.
И это правильно. Если ты шулер, то не надо попадаться, а если уж попался ...
А вот не надо наркотики принимать!
Они еще надеются Олимпиаду в Токио провести летом. Мечтатели.
Да, это вам не песвдоконференции для путинских хомячков проводить. На международном уровне горбатого лепить не получается, а другого уже и не могут. Жалкие и бессмысленные ничтожества правят страной.
18.12.2020 10:42
ПЕТР
Спортсменам из России запретили выступать под своим флагом до окончания 2022 года. Но, как у нас водится, деньги в эти структуры мы платить будем исправно...
Будем обязательно! Это для простаков, что добровольно отвергли на выборах примат международных законов над внутренними, сочинили байку про осаждённую крепость. А так то Россия исправно платит по всем международным искам и решениям судов. И впредь будет соблюдать международное право. А украденное обязательно вернёт.
18.12.2020 11:48
Итальянец
Чё, твоему Юкосу много досталось по иску?
11:59
- гость -
Чё, твоему Юкосу много досталось по иску?
Юкос достался Чомбе. И на этом - всьо!
Дед Мороз, желаю что бы все дети путинистов были похожи на Сечина, Пригожина, Мюллера, Ротенберга. Воистину.
Мы, спортивный суд запрещаем президенту России,его администрации и депутатам Госдумы посещать спортивные мероприятия в качестве болельщиков.Но если какой президент страны организующей спортивное мероприятие разрешит,то можно.
политика грязнее проституции
Блин, я давно сюда не заходил. Здесь как и во всех либеральных сми, фсё пропало шеф. Здесь каждый таксист знает как управлять, но сейчас он не может этого сделать, таксовать надо.
Позорник - из восьмерки выперли, с допингом прокололся, в стране нищета и беззаконие, действует группа убивающая граждан страны...
А нафиг там вообще нужны чиновники. Любишь спорт? Покупай билет как все и проходи (так может и пропустят, кстати).
Ну а наше чиновничье жульё как-то наказать надо. За что не возьмутся - везде накосячат и обосрутся. Только добро государственное растаскивать мастера, да и то везде наследят.
18.12.2020 13:34
- гость -
Полагаю, что эти всемнаучные "таксисты-академики" еще учатся в школе, в классе так 5-6.Ну и пара-тройка неудачников типа калиброванного месного геши,так эти просто жизнью обиженные.Так, мелочь пузатая.)
Они, кстати, понемногу дефицит организовывают и голод в перспективе.
"...я давно сюда не заходил..."
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А чо щас припёрся? Вот и не заходи. Смотри телевизор - там всё прекрасно и "таксистов" этих нет.
18.12.2020 13:46
Павсекакий, а тебя то кто звал?В каждой бочке тампакс?
13:34
- гость -
Блин, я давно сюда не заходил. Здесь как и во всех либеральных сми
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Либеральных СМИ? Можете привести примеры не либеральных СМИ?
А чо щас припёрся? Вот и не заходи.
А то чё? Мешаю людям с чистыми помыслами, гадить как ты? Павсекакий)) Ваш паровоз уже ушел, а вы не успели. Не хотите нормально жить, сидите ждите, когда за вас сделают другие.
13:52
- гость -
Он правильно спросил - Чего припёрся? Не нраицца - вали лесом.
13:55
- гость -
Вот я и говорю, у вас же одно мнение на всех. Рукопожатные вы наши. Ваше мнение формируете не вы сами. И тот кто не согласен, вали лесом, чё приперся. Типа, нам тут в болотце квакать хорошо. а вы мешаете. Как говориться, е.....м друг дружку и деньги в кружку)))
"Мешаю людям с чистыми помыслами, гадить как ты?"
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Как говно может мешать людям?
Только вонью. Эти вы тут и занимаетесь. Люди комментируют новость, а вы обсираете комментаторов.
Пусть подает на нейтральный статус президента нейтральной страны!
Ты хоть слово по сабжу написало, чудо "давно не заходившее", кроме намёка на то, что никто не может управлять кроме вовы?