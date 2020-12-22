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Иммунолог оценил эффективность вакцин против новой мутации коронавируса

, ИА "Амител"
Даже если COVID-19 сильно изменится, то ученые быстро доработают вакцину
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Врач-иммунолог, заведующий отделением иерусалимской клиники Хадасса Ар Ха-Цофим Яков Беркун оценил эффективность вакцин против новой мутации коронавируса. По его словам, препараты будут действенными против нового штамма вируса.

Как пишет РИА Новости, даже если изменения в геноме окажутся значительными, то ученые все равно смогут в кратчайшие сроки доработать препараты. Иммунолог подчеркнул, что на данный момент нет никакой достоверной информации о мутировавшем коронавирусе, а за последний год должна была пройти тысяча мутаций инфекции, однако не одна из них значительно не изменила течение COVID-19.

Напомним, что в середине декабря ученые выявили в Великобритании новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее прежнего. На данный момент около 20 государств, в том числе и Россия, прекратили авиасообщение с королевством.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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