Газовики спишут пени абонентам, оплатившим долги до конца декабря

Филиал в Алтайском крае "Газпром межрегионгаз Новосибирск" призывает своих абонентов оплатить долги за газ до конца 2020 года и напоминает, что всем должникам, рассчитавшимся за газ до 31 декабря, компания спишет начисленные ранее пени, сообщила пресс-служба регионального поставщика природного газа.

По состоянию на 01.12.2020 задолженность жителей Алтайского края превысила 54,3 млн рублей (это на 15% больше, чем годом ранее), долги за газ имеют более 14,5 тыс. абонентов.

В соответствии с постановлением правительства РФ № 424 от 02.04.2020, поставщик газа с апреля не начисляет и не взимает пени за неисполнение абонентами договорных обязательств по оплате. Абонентов оповещают о долгах по телефону и посредством SMS, рассылают уведомления о задолженности, предупреждения и претензии о погашении долга. Задолженность самых злостных неплательщиков взыскивается в судебном порядке.

"Изменения, внесенные постановлением правительства РФ в жилищно-коммунальное законодательство, имеют временный характер и не освобождают от оплаты газа. Поставщик призывает своих абонентов не накапливать долги и напоминает, что с выгодой избавиться от долгов можно воспользовавшись акцией "Пени исчезают в полночь", – рассказали в пресс-службе регионального поставщика природного газа.

По условиям акции всем должникам, передавшим до 26.12.2020 фактическое показание прибора учета газа (при наличии счетчика) и полностью погасившим задолженность за газ до 31.12.2020, спишут начисленные и неоплаченные пени. Не подлежит списанию сумма пеней, уже уплаченных или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Передать показания счетчика и оплатить газ без комиссии можно зарегистрировавшись в Личном кабинете "Мой Газ", либо без регистрации – на сайте "Газпром межрегионгаз Новосибирск" www.mrg54.ru. Кроме того, оплатить газ можно в офисах, банкоматах, пунктах приема платежей банков, а также через онлайн-сервисы и терминалы самообслуживания, которыми абонент традиционно пользуется.