В управление российской полиции внедрят сотрудников ФСБ

С 2021 года в управления собственной безопасности внедрят сотрудников ФСБ. Об этом сообщает портал ura.ru.

По информации источника издания, представители ФСБ займут должности замначальников оперативно-разыскных частей УСБ в региональных подразделениях. По мнению источника агентства, это означает, что ФСБ не доверяет службе собственной безопасности МВД.

Одним из прикомандированных офицеров ФСБ вскоре станет руководитель оперативно-разыскной части УСБ по Свердловской области. По данным источников, эта мера является необходимой для борьбы с предателями в рядах региональной полиции. К тому же сотрудники УСБ и ФСБ регулярно сотрудничают в вопросе расследования преступлений.