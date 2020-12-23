В управление российской полиции внедрят сотрудников ФСБ

С 2021 года в управления собственной безопасности внедрят сотрудников ФСБ. Об этом сообщает портал ura.ru.
По информации источника издания, представители ФСБ займут должности замначальников оперативно-разыскных частей УСБ в региональных подразделениях. По мнению источника агентства, это означает, что ФСБ не доверяет службе собственной безопасности МВД.
Одним из прикомандированных офицеров ФСБ вскоре станет руководитель оперативно-разыскной части УСБ по Свердловской области. По данным источников, эта мера является необходимой для борьбы с предателями в рядах региональной полиции. К тому же сотрудники УСБ и ФСБ регулярно сотрудничают в вопросе расследования преступлений.
Комментарии
прикольно
Юмористическая новость дня.
а я думал, они будут внедрены незаметно. как в фильме Двойная рокировка
В Россгвардию неплохо своего человека воткнуть из ФСБ, а то непонятно чем занимаются там. Как подразделение полиции, но полиции не подчиняется.
Блатные места всем нужны
Дежа вю.
Было уже такое в истории.
В Латинской Америке в середине прошлого века.
Силовики тех стран навсегда оставили свои страны нищими и отсталыми полуколониями американского империализма.
Такая система слежки и в других странах существует, когда внедряются или вербуются отдельные члены организации и докладывают, что происходит в их сообществе в соответствующие органы. У нас в свое время в студенческой группе был такой "стукачек". Он от нас и не скрывал этого. Она и сейчас в вузах существует. КГБ только за партийными функционерами не следил, Хрущев такую слежку отменил. Вот и наруководили партийцы без контроля от "государственной безопасности", СССР и рухнул.
23.12.2020 13:14
- гость -
В Россгвардию неплохо своего человека воткнуть из ФСБ
Да лучше сразу в каждую семью, а то непонятно чем занимаются
А зачем?
А с каких пор слово рАзыскные пишется через "а"? Автор совсем в школе не учился?
ФСБшников развелось, вот и пристраивают на теплые места!
23.12.2020 14:01
Филолог
"Оперативно-разыскная деятельность — мероприятия, выполняемые гласно и негласно уполномоченными на это государственными органами с целью выявить, пресечь или раскрыть преступление, отыскать скрывающихся и пропавших без вести людей
Оперативно-разыскная деятельность — Википедия
ru.wikipedia.org›Оперативно-разыскная деятельность"(с)
Диплом, похоже,купили?
14:01
Филолог
Ты, запятую пропустил, фелолах.
"ФСБ не доверяет службе собственной безопасности МВД" - ну службе ФСБ тоже никто не доверяет. Они даже бункерного деда подвели.
"Личная честность и профессионализм в глазах нынешнего режима — преступление. Потому что честный профессионал внутренне независим и неподкупен".
Очевидно будут выявлять таких сотрудников и выживать их из системы...
Особисты всегда раньше были во всех структурах. Даже на промышленных предприятиях. Все возвращается
Весело на ветке, продажные красноперые черти взывают к понятиям. Вы на госслужбу для чего устроились?
Совок во весь рост.
Надо внедрить. Чтобы был хоть какой-то присмотр.
всё новое это хорошо забытое старое
Uraru пишут, что это инсайдерская информация.
А еще внедрят в каждое преступное сообщество, с целью управления им изнутри в интересах государства.
Уровень подготовки сотрудников только и позволяет работать на этом уровне?
Сыночков и дочек сотрудники ФСБ своих пристраивают?
Лутще в росгвардию, сомо много "шпионов"
выявлять предателей в мвд, это что за предатели, как во время войны, блин, или для фсб все предатели
Если посмотреть , то более половины Министров МВД были "внедрены" их КГБ Пуго, Федорчук, Нургалиев это так ...на вскидку из недавнего прошлого. Так что раньше это было в порядке вещей и теперь нечему удивляться
я думал их распустят, ан нет