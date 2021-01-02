Житель Читы задержан по подозрению в покушении на жизнь четырехлетнего мальчика

В Чите задержали местного жителя по подозрению в покушении на убийство четырехлетнего пасынка. Как сообщается на сайте Следственного Комитета России по Забайкальскому краю, в ночь на 28 января мужчина избил мальчика за небольшую провинность, а затем его в неотапливаемом гараже на несколько часов в 30-градусный мороз. Все это время ребенок был босым и одет в легкое трико и футболку. Только через несколько часов малыша вытащили из гаража с обморожениями рук и ног. Ребенка доставили в больницу. Заявление в полицию написала мать мальчика, сразу же после случившегося.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). В СК отмечают, что до этого происшествия мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов.