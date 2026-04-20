Компания должна была поставить 204 комплекта "колючки", но сделать этого не смогла

20 апреля 2026, 08:15, ИА Амител

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю выиграло судебный процесс, разгоревшийся из-за крайне необходимого в работе организации товара — колючей проволоки. Несостоявшийся поставщик оборонительных приспособлений должен будет заплатить ведомству 365,6 тысячи рублей. Информация об итогах тяжбы размещена в картотеке Арбитражного суда.

Поставить "колючку" на сумму 818,6 тысячи рублей должна была компания "СК Проект-Соло". Общий объем заказа составлял 204 комплекта. Однако выполнить задачу в срок компания не сумела и в УФСИН от ее услуг отказались.

«В связи с неисполнением ООО "СК Проект-Соло" государственного контракта, а также угрозой срыва государственного оборонного заказа управлением принято решение об одностороннем отказе от исполнения данного государственного контракта», — сказано в решении суда.

После чего УФАС по Новосибирской области внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков. В УФСИН же направили в адрес "СК Проект-Соло" две претензии: об уплате неустойки по контракту и штрафа. Их, впрочем, быстро погасили за счет банковской гарантии.

В дальнейшем исправительному ведомству пришлось повторно искать поставщика проволоки. И он нашелся, но за свой товар попросил уже 1,2 млн рублей.

Разницу в цене между новым и старым контрактами в УФСИН сочли убытками, и ведомство обратилось в суд с иском на сумму 477,6 тысячи рублей. Суд эти требования поддержал, но не в полном объеме. Величина "выигрыша" УФСИН составила уже названные 365,6 тысячи рублей, так как из нее вычли средства, которые ведомство получило за счет банковской гарантии.

Напомним, в Алтайском крае в суд направили уголовное дело против двух предпринимателей из Владивостока. Они, по версии следствия, могли поставить некому краевому учреждению несоответствующее заявленным характеристикам дробильное оборудование вместе с поддельными документами. Благодаря этому предпринимателям якобы удалось похитить более 56 млн рублей.