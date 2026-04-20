В Бийском районе авария с мотоциклом закончилась гибелью пассажирки

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего

20 апреля 2026, 08:31, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

Авария случилась 19 апреля около 12:00 в селе Стан-Бехтемир на улице Центральной. По предварительным данным, мужчина 1983 года рождения, управляя мотоциклом Motoland, двигался в сторону улицы Озерной, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.

В результате происшествия пассажирка 1975 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что на Алтае подросток без прав на мотоцикле устроил ДТП с УАЗом. Пассажир мотоцикла получил перелом ноги и был госпитализирован.