Из-за аварии на выезде из Барнаула образовался затор

На выезде из Барнаула образовался затор / Фото: amic.ru

На Правобережном тракте образовалась пробка в сторону Новосибирска. Затор возник на выезде из Барнаула, перед поворотом на Бобровку, сообщили amic.ru очевидцы.

По их словам, движение на участке затруднено из-за ДТП, которое произошло на трассе. Как полагают очевидцы, участниками аварии стали три автомобиля. Левую полосу заблокировали две иномарки Nissan и такси Renault Logan, который немного выкатился на правую полосу. На месте работают сотрудники аваркома.

Из-за этого для движения водителей доступна только правая полоса.

Серьезных видимых повреждений у машин нет. О пострадавших тоже не сообщается.