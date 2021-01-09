Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа

Компания Twitter объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт президента США Дональда Трампа, так как сочла его публикации способными спровоцировать насилие, пишет "Интерфакс".

"По итогам внимательного анализа недавних публикаций пользователя @realDonaldTrump и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на нашей платформе и за ее пределами, мы решили пойти на бессрочную блокировку аккаунта", — говорится в сообщении компании.

В нем поясняется, что такое решение продиктовано "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

Позже компания добавила, что готова заблокировать любой аккаунт с которого вновь может начать писать Трамп. Также в соцсети заявили об ограничении для Трампа возможностей писать в официальный аккаунт главы Белого дома @POTUS. При этом аккаунт будет принадлежать Трампу до 20 января, а после перейдет новому президенту Джо Байдену.

Отметим, что "бан" Трампа произошел на фоне беспорядков в здании Капитолия, устроенные сторонниками президента США. В результате потасовок погибли три человека, десятки ранены.

Сам Трамп уже прокомментировал блокировку своей страницы. Он пообещал найти новый источник донесения информации до американцев.

"Я предсказывал, что так и произойдет. Мы ведем переговоры с разными другими сайтами, скоро мы сделаем важное объявление. Мы также рассматриваем возможность создания нашей собственной платформы в ближайшем будущем. Нас не заставят замолчать!" — написал Трамп.