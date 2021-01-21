В Госдуме предложили увеличить "скидочный" период оплаты штрафов за нарушения ПДД

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить срок скидки на оплату штрафа за нарушение ПДД. По его мнению, период, в течение которого погасить долг можно с 50-процентной скидкой, стоит увеличить в два раза.

Как пишет RT, соответствующее письмо парламентарий направил начальнику ГИБДД России Михаилу Черникову. Сухарев отметил, что скидка помогла увеличить собираемость штрафов, однако нестабильная экономическая ситуация в стране усложняет оплату нарушений.

Депутат подчеркнул, что в нынешние 20 дней входит как доставка письма с постановлением о штрафе, так и его оплата, а потому увеличение срока до 40 дней поможет людям вовремя воспользоваться льготой.