Суббота, 23 Январь, 09:29

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,36
€ 90,41
-13°


3677352 +21513
Обь
-8см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеГород. Слушай!Новый корпус АлтГУ
Новости

И пяти лет не прошло. В Барнауле нашли инвесторов для двух домов-долгостроев

, ИА "Амител"
В реестре проблемных объектов Алтайского края сейчас находятся пять домов
Строительство ЖК в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство ЖК в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле возобновилось строительство нескольких проблемных домов. Об этом на пресс-конференции 22 января заявил руководитель государственной инспекции Алтайского края Олег Веремеинко.

Подождать еще чуть-чуть

Сейчас строительные компании Алтайского края возводят 83 многоквартирных дома. По словам Веремеинко, при строительстве 12 из них нарушены первоначальные сроки передачи ключей дольщикам. При этом работы на некоторых площадках затянулись на четыре-пять лет.

Так, дольщики многоквартирника на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52а (застройщик ООО "СТК "Дельта") должны были заехать в квартиры к августу 2018 года. Но через несколько месяцев после начала работ стройка замерла на уровне первого этажа. 45 взволнованных дольщиков обратились в СМИ и контролирующие органы, тогда же компанией заинтересовалась прокуратура.

15 ноября 2019 года девелопер продлил разрешение на строительство трехэтажки и должен был сдать ее во втором квартале 2020 года. Но и в этот срок он не уложился. Руководитель госинспекции отмечает, что работы там действительно ведутся. И этажность дома вырастет с трех до четырех.

"Застройщик нашел инвестора, работы идут. В декабре 2020 в Барнауле были внесены изменения в Правила землепользования и застройки, позволяющие надстроить ему мансардный этаж. Нам хотелось, чтобы работы велись более высокими темпами, но объект не заморожен", – отмечает Веремеинко.

По его словам, инспекторы следят и за работами на доме на пр. Ленина, 195а, который возводит ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг".

"В декабре 2020 года мы проводили проверку, в январе застройщик уведомил нас об устранении нарушений на объекте. 25 января 2021-го мы поедем на объект, чтобы проверить, устранили нарушения или нет. Объект находится в высокой степени готовности. Застройщик разделил его на два этапа – дом и подземная парковка. Сейчас силы направлены на дом. Мы проводим еженедельные проверки. Считаем, что объект будет введен в эксплуатацию", – говорит он.

После сдачи дома на пр. Ленина застройщик переключится на другой проблемный объект – дом по ул. Партизанская, 76. Работы там хоть и ведутся, но низкими темпами, отмечает Веремеинко.

"Ежедневно на площадке работают 12-15 человек. Срок разрешения на строительство не истек", – отмечает спикер.

Один из "старичков" в списке долгостроев – дом по проезду Северному Власихинскому, 112. Компания "Инвестиции в будущее" должна была сдать его в 2017 году. Забрать долгострой и завершить его своими силами согласилась компания "Союз", у которой рядом есть свои проекты. Однако "Инвестиции в будущее" отказались продавать объект другому застройщику, сумели продлить разрешение на строительство и завершают дом своими силами.

"Дом в высокой степени готовности, застройщик подал извещение об устранении всех нарушений, и после нашей проверки компания, скорее всего, подаст извещение об окончании строительства", – говорит чиновник.

Инвестор есть

А вот статус "проблемный дом" в Алтайском крае носят пять многоквартирных домов. Три из их находятся в Белокурихе (ул. Бийская, 11/1, стр. № 3 и стр. № 4), один в Новоалтайске (ул. ЮжСиба, 52а), обманутые дольщики которого получат компенсации, и два в Барнауле. На одной площадке (ул. Интернациональная, 130) заложен только фундамент. По словам Веремеинко, застройщик УК "Центр" проходит процедуру банкротства, поэтому земельный участок выставлен на торги.

"Деньги от его продажи пойдут на погашение долгов", – говорит он.

Еще один проблемный объект в Барнауле – апарт-комплекс по ул. Шумакова, 21. Его начали строить еще весной 2015 года, но к 2021 году сейчас здание готово лишь на 76%. Впрочем, по словам руководителя госинспекции, ситуация не безнадежна:"По словам застройщика, найден инвестор, и денег для завершения объекта будет достаточно".

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
09:21
И пяти лет не прошло. В Барнауле нашли инвесторов для двух домов-долгостроев 0
08:51
Жительница Барнаула хотела продать гараж и осталась без денег 0
08:24
В Барнауле на Привокзальном рынке снесли первые киоски 4
07:50
Взбрело в голову пойти на митинг. Что делать, если вас задержали? 23
07:36
Главный алтайский арт-критик выступил за строительство корпуса АлтГУ на Сахарова 4
07:11
Дежурные группы в детсадах Барнаула закрыли до конца года 1
06:36
Какое значение имеют сны на 23 января и что нужно увидеть, чтобы дожить до 100 лет 0
06:03
Метели, снег и небольшой мороз. Прогноз погоды в Алтайском крае на 23 января 0
23:55
Такой день. Отставка главы Октябрьского района Барнаула и критика вокзала в Тягуне 0
23:32
СКР возбудил уголовное дело о вовлечении детей в акции протеста 2
23:11
Барнаульца будут судить за дачу взятки полицейскому 0
22:59
Застройщики Алтайского края сократили объемы строительства 0
22:33
Михаил Мурашко заявил о международном признании вакцины "Спутник V" 1
22:09
Даниил Бессарабов призвал родителей оградить детей от "циничных манипуляций" 27
21:54
Житель Алтайского края пойдет под суд за убийство матери и хранение 1,1 кг марихуаны 0
21:34
Соцсети: Водитель барнаульской маршрутки обматерил ребенка из-за трех рублей 5
21:11
Умерла актриса из сериала "Остаться в живых" 1
20:48
ГИБДД предупреждают о непогоде водителей Алтайского края 0
20:30
В Алтайском крае женщину осудят за ложное обвинение знакомого в изнасиловании 2
20:05
Пенсионерка вручную чистит снег на 300-метровой дороге в Барнауле 4
19:46
"Показать, как он меня бьет?" Правда ли, что Бузова и Манукян расстались? 7
19:39
Похитителя церковных пожертвований задержали на родине Шукшина 0
19:15
Песков назвал расследование о "дворце для Путина" "качественной клюквой" 13
18:46
149 снегоуборочных машин будут работать на улицах Барнаула в ночь на 23 января 0
18:26
Два человека погибли при взрыве на нефтепредприятии в Татарстане 0
18:02
Барнаул встал в девятибалльных пробках 0
17:52
Шукшинские кустарники уничтожили при уборке снега в Барнауле 3
17:41
Жителей Алтайского края предупредили о морозах до -42°С 1
17:28
СК завел дело из-за гибели инженера в алтайском театре Музкомедии 2
17:15
"Не из-за клиентов". В аваркоме назвали причину потасовки сотрудников в Барнауле 2
17:04
"Нас больше нет". Ольга Бузова рассталась с бойфрендом 2
16:52
Около 40 человек эвакуировали при пожаре в подвале жилой девятиэтажки в Барнауле 0
16:41
В Новосибирске задержали главу штаба Алексея Навального 16
16:30
Британцев поразили юные сибиряки, закаливающиеся при -25 градусах 1
16:18
Прокуратура займется вопросом брошенных в аварийном доме жительниц Бийска 1
16:06
Глава Октябрьского района Барнаула покинул пост, не проработав на нем и трех месяцев 14
15:51
Новые физкультурно-оздоровительные комплексы появятся в двух районах Алтайского края 1
15:39
В России выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса 0
15:29
Bloomberg: Навального хотят отправить в колонию на 12 лет 25
15:16
Около 90 снегоуборочных машин чистят дороги Барнаула 22 января 0
15:05
Times узнала о планах Японии отменить Олимпийские игры 1
14:52
Родителей призывают не пускать детей на акции протеста в Барнауле 60
14:40
В Башкирии предотвратили теракт 1
14:28
Подросток, спасший котенка и потерявший руки, отсудил у "Алтайэнерго" 5 млн рублей 6
14:14
"Вопрос серьезный". Компания "Барнаулкапстрой" заморозила возведение двух ЖК 4
14:03
Задержание Навального, проблемы с отоплением и деревенский автобус. Главное за неделю 1
13:53
Трое неизвестных напали на лидера алтайской ячейки ЛДПР в Барнауле Максима Крайна 12
13:41
В Алтайском крае увеличат пособие на погребение 1
13:27
Имущество барнаульского радиозавода продали за 30 млн рублей 8
13:15
ВТБ выдал жителям Алтая более 2,6 млрд рублей по ипотеке с господдержкой  0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.