И пяти лет не прошло. В Барнауле нашли инвесторов для двух домов-долгостроев

В Барнауле возобновилось строительство нескольких проблемных домов. Об этом на пресс-конференции 22 января заявил руководитель государственной инспекции Алтайского края Олег Веремеинко.

Подождать еще чуть-чуть

Сейчас строительные компании Алтайского края возводят 83 многоквартирных дома. По словам Веремеинко, при строительстве 12 из них нарушены первоначальные сроки передачи ключей дольщикам. При этом работы на некоторых площадках затянулись на четыре-пять лет.

Так, дольщики многоквартирника на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52а (застройщик ООО "СТК "Дельта") должны были заехать в квартиры к августу 2018 года. Но через несколько месяцев после начала работ стройка замерла на уровне первого этажа. 45 взволнованных дольщиков обратились в СМИ и контролирующие органы, тогда же компанией заинтересовалась прокуратура.

15 ноября 2019 года девелопер продлил разрешение на строительство трехэтажки и должен был сдать ее во втором квартале 2020 года. Но и в этот срок он не уложился. Руководитель госинспекции отмечает, что работы там действительно ведутся. И этажность дома вырастет с трех до четырех.

"Застройщик нашел инвестора, работы идут. В декабре 2020 в Барнауле были внесены изменения в Правила землепользования и застройки, позволяющие надстроить ему мансардный этаж. Нам хотелось, чтобы работы велись более высокими темпами, но объект не заморожен", – отмечает Веремеинко.

По его словам, инспекторы следят и за работами на доме на пр. Ленина, 195а, который возводит ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг".

"В декабре 2020 года мы проводили проверку, в январе застройщик уведомил нас об устранении нарушений на объекте. 25 января 2021-го мы поедем на объект, чтобы проверить, устранили нарушения или нет. Объект находится в высокой степени готовности. Застройщик разделил его на два этапа – дом и подземная парковка. Сейчас силы направлены на дом. Мы проводим еженедельные проверки. Считаем, что объект будет введен в эксплуатацию", – говорит он.

После сдачи дома на пр. Ленина застройщик переключится на другой проблемный объект – дом по ул. Партизанская, 76. Работы там хоть и ведутся, но низкими темпами, отмечает Веремеинко.

"Ежедневно на площадке работают 12-15 человек. Срок разрешения на строительство не истек", – отмечает спикер.

Один из "старичков" в списке долгостроев – дом по проезду Северному Власихинскому, 112. Компания "Инвестиции в будущее" должна была сдать его в 2017 году. Забрать долгострой и завершить его своими силами согласилась компания "Союз", у которой рядом есть свои проекты. Однако "Инвестиции в будущее" отказались продавать объект другому застройщику, сумели продлить разрешение на строительство и завершают дом своими силами.

"Дом в высокой степени готовности, застройщик подал извещение об устранении всех нарушений, и после нашей проверки компания, скорее всего, подаст извещение об окончании строительства", – говорит чиновник.

Инвестор есть

А вот статус "проблемный дом" в Алтайском крае носят пять многоквартирных домов. Три из их находятся в Белокурихе (ул. Бийская, 11/1, стр. № 3 и стр. № 4), один в Новоалтайске (ул. ЮжСиба, 52а), обманутые дольщики которого получат компенсации, и два в Барнауле. На одной площадке (ул. Интернациональная, 130) заложен только фундамент. По словам Веремеинко, застройщик УК "Центр" проходит процедуру банкротства, поэтому земельный участок выставлен на торги.

"Деньги от его продажи пойдут на погашение долгов", – говорит он.

Еще один проблемный объект в Барнауле – апарт-комплекс по ул. Шумакова, 21. Его начали строить еще весной 2015 года, но к 2021 году сейчас здание готово лишь на 76%. Впрочем, по словам руководителя госинспекции, ситуация не безнадежна:"По словам застройщика, найден инвестор, и денег для завершения объекта будет достаточно".