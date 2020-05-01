Вместо квартиры – буфет. Первый в Барнауле дом-гостиницу признали долгостроем

Апарт-комплекс SKY-M, где вместо квартир продавали нежилые гостиничные номера, попал в российский реестр проблемных объектов. За пять лет застройщик неоднократно переносил срок сдачи, но так и не смог завершить возведение восьмиэтажного здания. Если компанию признают банкротом, то 62 обманутых дольщика будут продавать недострой, чтобы вернуть вложенные деньги. Никакой компенсации от государства они не получат.

Из гостиницы в апарт-комплекс

Весной 2015 года компания "Сентябрь" на ул. Шумакова, 21, приступила к строительству восьмиэтажной гостиницы. Через полгода, когда возвели первый этаж, собственник решил продать объект или найти соинвестора. Однако предложений не поступило, поэтому владелец вместо отеля начал строить первый в Барнауле апарт-комплекс, продавая жителям города номера в нем как квартиры. Менять категорию здания и переводить его в многоквартирный дом собственник не стал, и по документам оно так и осталось гостиницей.

В апарт-комплексе барнаульцам предлагали купить одно- и двухкомнатные студии от 15 до 54 квадратных метров, а также двухуровневые апартаменты. Правда, все помещения считались магазинами, офисами и даже буфетом, то есть они не относились к категории жилых, пояснили amic.ru в государственной инспекции Алтайского края.

Собственник не стал вкладывать в "гостиницу" свои деньги и продавать уже готовые помещения, а решил привлекать для стройки деньги покупателей. С ними заключали договоры долевого участия. Новоселам обещали сервис как в отеле: охрана, консьерж, ежедневная уборка, смена белья, собственная прачечная. Во дворе комплекса планировали разместить детскую площадку, тренажеры, сквер и парковку на 42 машино-места.

Застройщик неоднократно переносил сроки сдачи объекта. Последний раз (весной прошлого года) девелопер обещал, что завершит проект к сентябрю 2019 года. Однако прошло уже полгода, комплекс до сих пор не достроен, а новый срок сдачи компания не указала. В это связи финансовый институт "Дом.РФ" внес его в реестр проблемных объектов.

62 обманутых дольщика

Здание апарт-комплекса сейчас готово лишь на 76%, отметили в госинспекции. Застройщик сделал каркас объекта, кровлю, частично выполнил остекление, завел в дом теплосеть. Деньги в строительство гостиницы вложили 62 дольщика. Если девелопера признают банкротом, и он не завершит комплекс, покупатели не смогут рассчитывать на помощь государства: оно защищает только дольщиков жилых объектов, говорят в ведомстве.

"Действительно, апартаменты не являются квартирами, это нежилые помещения, расположенные в нежилом здании. Обязанность производить уплату взносов в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" у застройщика отсутствует", – говорят в госинспекции.

В ведомстве добавляют: у покупателей в залоге находится право аренды земельного участка, предоставленного для строительства здания. Так как просрочка по договорам превысила полгода, дольщики могут через суд забрать у компании и участок, и объект, чтобы продать недострой и вернуть себе деньги. Но чиновники уверены: до таких мер не дойдет, ведь девелопер пообещал самостоятельно сдать дом-гостиницу.

"Ситуация, связанная со строительством гостиницы, направлена на контроль рабочей группы при администрации Барнаула. Завершить строительство объекта застройщик планирует самостоятельно. Ему поручено предоставить план-график производства работ по завершению строительства объекта с указанием сроков их выполнения", – резюмируют в инспекции.

Дом-гостиница на ул. Шумакова, 21, – первый за семь лет официально признанный проблемный объект в Барнауле. С 2014 года в краевой столице дольщики даже самых затянутых долгостроев по документам не получили статуса "обманутых". Все сложные проекты, сроки строительства которых были сорваны, все равно завершились, а покупатели получили заветные ключи от квартир, хоть и ждали их порой несколько лет.