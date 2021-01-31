В Барнауле молодежь вышла на очистку улиц от снега

В Барнауле в рамках акции "Снежный десант 2021" прошли мероприятия по очистке от снега социально значимых объектов города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В рамках мероприятий от снега очистили 58 социально значимых объектов. Участие в акции приняли 580 студентов.
"Студенты Алтайской академии гостеприимства и Алтайского транспортного техникума очистили территории детских площадок на пл. Мира. Студенты Барнаульского кооперативного техникума навели порядок на детской площадке, расположенной на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Акцию по уборке снега провели на пешеходной улице Мало-Тобольской студенты Алтайского государственного медицинского университета и Алтайского техникума кинологии и предпринимательства", – рассказали в пресс-службе городской администрации.
Комментарии
Хорошее воспитание рабов. Пусть с малых лет привыкают вместо высказывания своего мнения на митинге молча и бесплатно снег кидать.
Почему не все рабы в намордниках?
15:59- гость - "вместо высказывания своего мнения на митинге молча и бесплатно снег кидать"
Так это может быть была акция в поддержку Навального, а от нас просто скрывают? Студент с лопатой, это очень круто на митинге ))
Видим разные формы высказывания собственного мнения, кто-то дома остался и включил телевизор, который сто лет не включал, кто-то пошел в зоопарк, а кто-то пошел на лыжах кататься... ))
31.01.2021 15:59
- гость -
Хорошее воспитание рабов. Пусть с малых лет привыкают вместо высказывания своего мнения на митинге молча и бесплатно снег кидать.
А что вы тут в стране рабов делаете? Вперёд в страну победившей свободы, с можно и без визы в европку прокатиться. Без вас только воздух чище будет.
31.01.2021 15:59
- гость -
Ты типичный представитель рабского мышления.
31.01.2021 16:23
- гость -
Ты типичный представитель рабского мышления.
Чем и горжусь, печально, что вам даже погордиться нечем. Можете только везде гадить
Сколько полицаев было на митинге? Вот им надо было вручить лопаты, а то хлеб наш едять дармоеды.
Молодцы ребята, а на навальновские комменты внимание не обращайте, у навальнят фляги давно прохудились и потекли, да и х... с ними!
Молодцы ребята, а на навальновские комменты внимание не обращайте, у навальнят фляги давно прохудились и потекли, да и х... с ними!
"А что вы тут в стране рабов делаете? Вперёд в страну победившей свободы..."
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Нет уж. Хочется жить на Родине.
Правильнее будет убрать бандитов и их холуев от власти, потому что тут ещё нашим детям и внукам жить. То что сейчас происходит это стыд и позор - гитлер в аду аплодирует путиноидам стоя.
Сколько полицаев было на митинге?
Давайте их всех отправим в Сибирь, пусть убирают снег БОЛЬШОЙ лопатой!
31.01.2021 16:46
Йоршик
"А что вы тут в стране рабов делаете? Вперёд в страну победившей свободы..."
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Нет уж. Хочется жить на Родине.
Правильнее будет убрать бандитов и их холуев от власти, потому что тут ещё нашим детям и внукам жить. То что сейчас происходит это стыд и позор - гитлер в аду аплодирует путиноидам стоя.
Вперёд на выборы, голосуйте за ваших "правильных пацанов".
Не, реально, всех полицаев, гвардейцев, прокуроров, охранников вооружить лопатами и на улицу. И снегоуборочной техники не нужно будет бензин жечь, а эти пусть свою зарплату получают за нужную деятельность а не просто так, и всем хорошо, и самим полицаям здоровья прибавится, мышц больше, нервов меньше.
31.01.2021 16:54
- гость -
Нет уж. Хочется жить на Родине.
Правильнее будет убрать бандитов и их холуев от власти, потому что тут ещё нашим детям и внукам жить. То что сейчас происходит это стыд и позор - гитлер в аду аплодирует путиноидам стоя.
Тоска и печаль и вас, понимаю. "Плохой народ" края и страны не понимает своего счастья, которого вы ему несёте. Почитайте классиков, такова судьба революционеров в России.
А почему студенты в ментовских штанах и ботинках? Это студенты? Или курсантов со школы милиции согнали?
"Почитайте классиков, такова судьба революционеров в России."
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Революционеры хотят изменить общественный строй. В РФ сейчас необходимо убрать и судить жуликов и бандитов, захвативших власть., строй менять необходимости нет. Разницу способен понять,,"любитель классиков"? На выборах власть нарушает закон, делая невозможной честную победу неодобренных жуликами кандидатов. Их даже просто не допускают на выборы.
А почему студенты в ментовских штанах и ботинках? Это студенты? Или курсантов со школы милиции согнали?
Это студенты Алтайского техникума кинологии! И спасибо им огромное за это. А что в этом плохого, выйти помочь расчистить снег, все лучше ,чем п\о козлиному скакать ,визжать и задирать полицейских.
Сколько же тут комментов ядовитых про рабов и т.д. А вы- то ,"не рабы" сами хоть что-то полезное сделали или только гадить с дивана умеете?!
Иду по сугробам не доволен вышли студенты почистили снег опять не доволен
"Итак, результаты: в 2014 — 2019 гг. - доходы федерального бюджета увеличились на 9,5%, корпоративная прибыль приросла на 52,9%, а вот реальные располагаемые доходы населения снизились на 7,4%." (с)
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Переведу с экономического на русский - чем больше мы работаем, тем богаче становятся чиновники и крупные бизнесмены, сплотившиеся вокруг володи, а население беднеет каждый новый год правления несменяемого. Вот такие результаты его политики.
Говорит одно - делает противоположное.
31.01.2021 15:59
- гость -
Хорошее воспитание рабов. Пусть с малых лет привыкают вместо высказывания своего мнения на митинге молча и бесплатно снег кидать.
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Что за глупость? Их силком туда тащили? Вообще-то физический труд на свежем воздухе полезен для здоровья. Сама с удовольствием откидывала снег от гаража вместо мужа.
А что коммунальные службы города уже не справляются?
Молодцы ребята! Назло этим либерастам сделали хорошее дело! Молодцы!
Молодцы ребята.
Ха-ха! Как быстро комменты отключают в новостях промитинги.
Такая свобода слова. И цензура запрещена Конституцией РФ (да кому она нужна? - только мешает грабить народ)
у майдаунов - понос.
Нормальных ребят даже по простому поводу вдвое больше оказалось, чем пиндолизов.
С другой стороны, лидеры "оппозизии" свинтили за границу.
А Подвального хозяева пустили наживкой для лохов
лидеры "оппозизии" свинтили за границу.
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буйных нет, есть одна имитация
031.01.2021 17:11
Йоршик
Революционеры хотят изменить общественный строй. В РФ сейчас необходимо убрать и судить жуликов и бандитов, захвативших власть., строй менять необходимости нет.
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Это вы про славные 90е когда Ельцин в конгрессе США отчитывался как он страну угробил, спросите своих родственников, как "прекрасно" они жили в то время. Повторения хотите.
На выборах власть нарушает закон, делая невозможной честную победу неодобренных жуликами кандидатов. Их даже просто не допускают на выборы.
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Это вы про США написали, согласен. А кто вас или приятелей ваших (навального) не допустил. Так он судим. Его приятели попали в мосдуму и что, Москва смеются. Дурь сразу стала видна))
буйных нет, есть одна имитация
Это да! Ребята просто решили покидать снег и даже не подозревают, что за это навальновцы их проклинают и клеймят, а едросовцы возвеличивают и ставят в пример.