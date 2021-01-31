В Барнауле молодежь вышла на очистку улиц от снега

В Барнауле в рамках акции "Снежный десант 2021" прошли мероприятия по очистке от снега социально значимых объектов города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках мероприятий от снега очистили 58 социально значимых объектов. Участие в акции приняли 580 студентов.

"Студенты Алтайской академии гостеприимства и Алтайского транспортного техникума очистили территории детских площадок на пл. Мира. Студенты Барнаульского кооперативного техникума навели порядок на детской площадке, расположенной на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Акцию по уборке снега провели на пешеходной улице Мало-Тобольской студенты Алтайского государственного медицинского университета и Алтайского техникума кинологии и предпринимательства", – рассказали в пресс-службе городской администрации.