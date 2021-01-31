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В Барнауле молодежь вышла на очистку улиц от снега

, ИА "Амител"
Участие в акции приняли почти 600 человек
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

В Барнауле в рамках акции "Снежный десант 2021" прошли мероприятия по очистке от снега социально значимых объектов города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках мероприятий от снега очистили 58 социально значимых объектов. Участие в акции приняли 580 студентов. 

"Студенты Алтайской академии гостеприимства и Алтайского транспортного техникума очистили территории детских площадок на пл. Мира. Студенты Барнаульского кооперативного техникума навели порядок на детской площадке, расположенной на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Акцию по уборке снега провели  на пешеходной улице Мало-Тобольской студенты Алтайского государственного медицинского университета и Алтайского техникума кинологии и предпринимательства", – рассказали в пресс-службе городской администрации. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

31.01.2021 15:59
- гость -

Хорошее воспитание рабов. Пусть с малых лет привыкают вместо высказывания своего мнения на митинге молча и бесплатно снег кидать.

31.01.2021 16:08
- гость -

Почему не все рабы в намордниках?

31.01.2021 16:16
almas

15:59- гость - "вместо высказывания своего мнения на митинге молча и бесплатно снег кидать"

Так это может быть была акция в поддержку Навального, а от нас просто скрывают? Студент с лопатой, это очень круто на митинге ))
Видим разные формы высказывания собственного мнения, кто-то дома остался и включил телевизор, который сто лет не включал, кто-то пошел в зоопарк, а кто-то пошел на лыжах кататься... ))

31.01.2021 16:17
- гость -

31.01.2021 15:59
- гость -
Хорошее воспитание рабов. Пусть с малых лет привыкают вместо высказывания своего мнения на митинге молча и бесплатно снег кидать.

А что вы тут в стране рабов делаете? Вперёд в страну победившей свободы, с можно и без визы в европку прокатиться. Без вас только воздух чище будет.

31.01.2021 16:23
- гость -

31.01.2021 15:59
- гость -

Ты типичный представитель рабского мышления.

31.01.2021 16:30
- гость -

31.01.2021 16:23
- гость -

Ты типичный представитель рабского мышления.

Чем и горжусь, печально, что вам даже погордиться нечем. Можете только везде гадить

31.01.2021 16:41
Кук

Сколько полицаев было на митинге? Вот им надо было вручить лопаты, а то хлеб наш едять дармоеды.

31.01.2021 16:42
Жора

Молодцы ребята, а на навальновские комменты внимание не обращайте, у навальнят фляги давно прохудились и потекли, да и х... с ними!

31.01.2021 16:43
Жора

Молодцы ребята, а на навальновские комменты внимание не обращайте, у навальнят фляги давно прохудились и потекли, да и х... с ними!

31.01.2021 16:46
Йоршик

"А что вы тут в стране рабов делаете? Вперёд в страну победившей свободы..."
----
Нет уж. Хочется жить на Родине.
Правильнее будет убрать бандитов и их холуев от власти, потому что тут ещё нашим детям и внукам жить. То что сейчас происходит это стыд и позор - гитлер в аду аплодирует путиноидам стоя.

31.01.2021 16:54
- гость -


Сколько полицаев было на митинге?

Давайте их всех отправим в Сибирь, пусть убирают снег БОЛЬШОЙ лопатой!

31.01.2021 16:54
- гость -

31.01.2021 16:46
Йоршик
"А что вы тут в стране рабов делаете? Вперёд в страну победившей свободы..."
----
Нет уж. Хочется жить на Родине.
Правильнее будет убрать бандитов и их холуев от власти, потому что тут ещё нашим детям и внукам жить. То что сейчас происходит это стыд и позор - гитлер в аду аплодирует путиноидам стоя.

Вперёд на выборы, голосуйте за ваших "правильных пацанов".

31.01.2021 16:59
- гость -

Не, реально, всех полицаев, гвардейцев, прокуроров, охранников вооружить лопатами и на улицу. И снегоуборочной техники не нужно будет бензин жечь, а эти пусть свою зарплату получают за нужную деятельность а не просто так, и всем хорошо, и самим полицаям здоровья прибавится, мышц больше, нервов меньше.

31.01.2021 17:00
- гость -

31.01.2021 16:54
- гость -

Нет уж. Хочется жить на Родине.
Правильнее будет убрать бандитов и их холуев от власти, потому что тут ещё нашим детям и внукам жить. То что сейчас происходит это стыд и позор - гитлер в аду аплодирует путиноидам стоя.

Тоска и печаль и вас, понимаю. "Плохой народ" края и страны не понимает своего счастья, которого вы ему несёте. Почитайте классиков, такова судьба революционеров в России.

31.01.2021 17:01
- гость -

А почему студенты в ментовских штанах и ботинках? Это студенты? Или курсантов со школы милиции согнали?

31.01.2021 17:11
Йоршик

"Почитайте классиков, такова судьба революционеров в России."
-----
Революционеры хотят изменить общественный строй. В РФ сейчас необходимо убрать и судить жуликов и бандитов, захвативших власть., строй менять необходимости нет. Разницу способен понять,,"любитель классиков"? На выборах власть нарушает закон, делая невозможной честную победу неодобренных жуликами кандидатов. Их даже просто не допускают на выборы.

31.01.2021 17:21
Гостья

А почему студенты в ментовских штанах и ботинках? Это студенты? Или курсантов со школы милиции согнали?


Это студенты Алтайского техникума кинологии! И спасибо им огромное за это. А что в этом плохого, выйти помочь расчистить снег, все лучше ,чем п\о козлиному скакать ,визжать и задирать полицейских.
Сколько же тут комментов ядовитых про рабов и т.д. А вы- то ,"не рабы" сами хоть что-то полезное сделали или только гадить с дивана умеете?!

31.01.2021 17:21
- гость -

Иду по сугробам не доволен вышли студенты почистили снег опять не доволен

31.01.2021 17:22
Йоршик

"Итак, результаты: в 2014 — 2019 гг. - доходы федерального бюджета увеличились на 9,5%, корпоративная прибыль приросла на 52,9%, а вот реальные располагаемые доходы населения снизились на 7,4%." (с)
----
Переведу с экономического на русский - чем больше мы работаем, тем богаче становятся чиновники и крупные бизнесмены, сплотившиеся вокруг володи, а население беднеет каждый новый год правления несменяемого. Вот такие результаты его политики.
Говорит одно - делает противоположное.

31.01.2021 17:25
- гость -

31.01.2021 15:59
- гость -
Хорошее воспитание рабов. Пусть с малых лет привыкают вместо высказывания своего мнения на митинге молча и бесплатно снег кидать.
------------
Что за глупость? Их силком туда тащили? Вообще-то физический труд на свежем воздухе полезен для здоровья. Сама с удовольствием откидывала снег от гаража вместо мужа.

31.01.2021 17:30
гость

А что коммунальные службы города уже не справляются?

31.01.2021 17:32
- гость -

Молодцы ребята! Назло этим либерастам сделали хорошее дело! Молодцы!

31.01.2021 17:35
- гость -

Молодцы ребята.

31.01.2021 17:40
- гость -

Ха-ха! Как быстро комменты отключают в новостях промитинги.
Такая свобода слова. И цензура запрещена Конституцией РФ (да кому она нужна? - только мешает грабить народ)

31.01.2021 17:40
- гость -

у майдаунов - понос.
Нормальных ребят даже по простому поводу вдвое больше оказалось, чем пиндолизов.
С другой стороны, лидеры "оппозизии" свинтили за границу.
А Подвального хозяева пустили наживкой для лохов

31.01.2021 17:42
- гость -

лидеры "оппозизии" свинтили за границу.
----------------
буйных нет, есть одна имитация

31.01.2021 17:53
- гость -

031.01.2021 17:11
Йоршик

Революционеры хотят изменить общественный строй. В РФ сейчас необходимо убрать и судить жуликов и бандитов, захвативших власть., строй менять необходимости нет.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это вы про славные 90е когда Ельцин в конгрессе США отчитывался как он страну угробил, спросите своих родственников, как "прекрасно" они жили в то время. Повторения хотите.

На выборах власть нарушает закон, делая невозможной честную победу неодобренных жуликами кандидатов. Их даже просто не допускают на выборы.
__________________________________________________________________________
Это вы про США написали, согласен. А кто вас или приятелей ваших (навального) не допустил. Так он судим. Его приятели попали в мосдуму и что, Москва смеются. Дурь сразу стала видна))

31.01.2021 17:53
Гость.

буйных нет, есть одна имитация

Это да! Ребята просто решили покидать снег и даже не подозревают, что за это навальновцы их проклинают и клеймят, а едросовцы возвеличивают и ставят в пример.

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