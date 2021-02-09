СМИ: власти выделят 500 млрд рублей для снижения недовольства россиян

Власти России собираются выделить порядка 500 млрд рублей на социальные расходы, которые планируется потратить на снижение недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами в Государственную думу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правительстве.

По словам одного из собеседников, новый пакет мер в ближайшие недели представит президент Владимир Путин в ходе ежегодного обращения "к высокопоставленным политическим деятелям", пишет РБК.

Источники отмечают, что дополнительные расходы на социальные нужды предназначены для того, чтобы "люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и делают все, чтобы им помочь".