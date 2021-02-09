СМИ: власти выделят 500 млрд рублей для снижения недовольства россиян

Власти России собираются выделить порядка 500 млрд рублей на социальные расходы, которые планируется потратить на снижение недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами в Государственную думу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правительстве.
По словам одного из собеседников, новый пакет мер в ближайшие недели представит президент Владимир Путин в ходе ежегодного обращения "к высокопоставленным политическим деятелям", пишет РБК.
Источники отмечают, что дополнительные расходы на социальные нужды предназначены для того, чтобы "люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и делают все, чтобы им помочь".
Комментарии
Это не сработает. Коррупционеры деньги разворуют, а до народа ничего не дойдёт
Какое то мыло. Громко и не о чем....
з/п на 4,9проц уже всем повысили?
Проходил мимо подъезда, одна соседка говорила, что её знакомая из аппарата правительства говорила, что выделяют 1 триллион рублей, что бы задобрить народ.
Источники отмечают, что дополнительные расходы на социальные нужды предназначены для того, чтобы "люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и делают все, чтобы им помочь".
может не надо,а
а то после помощи с фиксацией на максимуме цены на подсолнечное масло в размере 110 рублей, за него уже заряжают 150, и заметьте, еще не 1 апреля...
"перед осенними выборами в Государственную думу."- т.е. уже не стесняются, а прямым текстом, типа дать подачку, чтобы их выбрали в думу, а потом хоть трава не расти! Нет чтобы восстановить предприятия, дать рабочие места. Нет, просто нефтеденьги ,раз-два бросить народу , и их душеньки спокойны....
Верить анонимным источникам, себя не уважать. "Ты откуда знаешь?" "В интернете написано"))
уже не стесняются, а прямым текстом, типа дать подачку, чтобы их выбрали в думу, а потом хоть трава не расти!
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Ну если они не стесняются избивать, пытать и садить в тюрьмы невиновных людей, если не стесняются устраивать путинги, то уж "раздавать гречку" перед выборами это же просто классика.
Нет чтобы восстановить предприятия, дать рабочие места.
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Кто этим заниматься будет? Воры, коррупционеры и прочие жулики сидящие в тёплых креслах воровской вертикали? А может старый дед маразматик, который так и не смог уйти (на пенсию)?
500 лярдов на 140 милионов народа это 3500 на человека. Неужто думают что поможет???
Сначала обесценили труд на 30% напечатав денег - теперь их можно и раздать!!! Так дела не делаются - работающий человек не должен загибаться от нищеты !!!
Как быстро наша дерьмопресса и дерьмосеть реагируют на вбросы западных хозяев. И как подло акценты расставляет. Видите ли, стремление поддержать семьи с детьми и другие, социально незащищённые, категории, это "подачка, чтобы снизить недовольство"? Ну так будьте до конца принципиальными - не получайте эти "подачки". Впрочем, те, кто муссирует эти темы в СМИ и сетях, зачастую получают подачки от правительств других стран.
Народ уже недоволен)))
Правда кроме цифры, вообще ни чего не понятно. Как , куда, кому?
Это означает лишь одно - галлопирующая инфляция и рост курса доллара сразу после осенних выборов.
500 млрд руб./140млн чел примерно по 3500 р.
Маловато будет, не задобрят. А с учётом того, что 2/3 разворуют по дороге, то и затеваться не стоило
Напечатать деньги не проблема.
Дальше то что?
Следующим этапом появятся люди предлагающие получить выплаты, только деньги перечислите на юридические услуги. Раскручивайте новость, мошенники подтянуться.
по 3500 р. Маловато будет, не задобрят.
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Разве? Посмотрите, что было когда ЛДПР раздавали продукты! Старым глупым бабкам дай пачку гречки и они хоть за кого проголосуют.
Верю, что так будет! Как и в то, что после этого в течении совсем недолгого времени инфляция и цены заберет у населения гораздо больше!
Не, ну понятно, что это будет к выборам - население будет кричать ура и чепчики в воздух бросать, а воры и жулики останутся во власти...
но так уж заведено у нас в России: по возмущаемся здесь в сети и дальше пойдем работать за МРОТ))
не.
такая тема не прокатит
мне конечно кинули как жучке в итоге 25 к типа на ребенка из моей же пенсии , которую я не увижу никогда, но я буду голосовать против прежнего
и против системы судей, прокуроров и воров.
9.02.2021 10:18
дима
я не работаю за мрот
и не собираюсь.
я ты он она не пойдет, и не ходят уже.
выйти на улицу не проблема, еще будет время..
"всех не перевешаете"
9.02.2021 10:01
- гость -
переделаный гимн с утра спели?
Амик а какую зарплату вы получаете за такие заголовки?
редкая статья без грамматических ошибок, но заголовки всегда скандальные.