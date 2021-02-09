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Новости

СМИ: власти выделят 500 млрд рублей для снижения недовольства россиян

, ИА "Амител"
По словам источников из правительства, о новых мерах поддержки президент Владимир Путин объявит в ближайшие недели
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Власти России собираются выделить порядка 500 млрд рублей на социальные расходы, которые планируется потратить на снижение недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами в Государственную думу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правительстве.

По словам одного из собеседников, новый пакет мер в ближайшие недели представит президент Владимир Путин в ходе ежегодного обращения "к высокопоставленным политическим деятелям", пишет РБК.

Источники отмечают, что дополнительные расходы на социальные нужды предназначены для того, чтобы "люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и делают все, чтобы им помочь".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.02.2021 09:44
- гость -

Это не сработает. Коррупционеры деньги разворуют, а до народа ничего не дойдёт

9.02.2021 09:45
- гость -

Какое то мыло. Громко и не о чем....

9.02.2021 09:47
123

з/п на 4,9проц уже всем повысили?

9.02.2021 09:47
- гость -

Проходил мимо подъезда, одна соседка говорила, что её знакомая из аппарата правительства говорила, что выделяют 1 триллион рублей, что бы задобрить народ.

9.02.2021 09:48
- гость -

Источники отмечают, что дополнительные расходы на социальные нужды предназначены для того, чтобы "люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и делают все, чтобы им помочь".

может не надо,а
а то после помощи с фиксацией на максимуме цены на подсолнечное масло в размере 110 рублей, за него уже заряжают 150, и заметьте, еще не 1 апреля...

9.02.2021 09:49
иван

"перед осенними выборами в Государственную думу."- т.е. уже не стесняются, а прямым текстом, типа дать подачку, чтобы их выбрали в думу, а потом хоть трава не расти! Нет чтобы восстановить предприятия, дать рабочие места. Нет, просто нефтеденьги ,раз-два бросить народу , и их душеньки спокойны....

9.02.2021 09:52
- гость -

Верить анонимным источникам, себя не уважать. "Ты откуда знаешь?" "В интернете написано"))

9.02.2021 09:53
- гость -

уже не стесняются, а прямым текстом, типа дать подачку, чтобы их выбрали в думу, а потом хоть трава не расти!
---------

Ну если они не стесняются избивать, пытать и садить в тюрьмы невиновных людей, если не стесняются устраивать путинги, то уж "раздавать гречку" перед выборами это же просто классика.

9.02.2021 09:57
- гость -

Нет чтобы восстановить предприятия, дать рабочие места.
--------

Кто этим заниматься будет? Воры, коррупционеры и прочие жулики сидящие в тёплых креслах воровской вертикали? А может старый дед маразматик, который так и не смог уйти (на пенсию)?

9.02.2021 09:57
- гость -

500 лярдов на 140 милионов народа это 3500 на человека. Неужто думают что поможет???

9.02.2021 09:58
гость

Сначала обесценили труд на 30% напечатав денег - теперь их можно и раздать!!! Так дела не делаются - работающий человек не должен загибаться от нищеты !!!

9.02.2021 10:01
- гость -

Как быстро наша дерьмопресса и дерьмосеть реагируют на вбросы западных хозяев. И как подло акценты расставляет. Видите ли, стремление поддержать семьи с детьми и другие, социально незащищённые, категории, это "подачка, чтобы снизить недовольство"? Ну так будьте до конца принципиальными - не получайте эти "подачки". Впрочем, те, кто муссирует эти темы в СМИ и сетях, зачастую получают подачки от правительств других стран.

9.02.2021 10:01
- гость -

Народ уже недоволен)))
Правда кроме цифры, вообще ни чего не понятно. Как , куда, кому?

9.02.2021 10:02
- гость -

Это означает лишь одно - галлопирующая инфляция и рост курса доллара сразу после осенних выборов.

9.02.2021 10:02
- гость -

500 млрд руб./140млн чел примерно по 3500 р.
Маловато будет, не задобрят. А с учётом того, что 2/3 разворуют по дороге, то и затеваться не стоило

9.02.2021 10:03
- гость -

Напечатать деньги не проблема.
Дальше то что?

9.02.2021 10:07
- гость -

Следующим этапом появятся люди предлагающие получить выплаты, только деньги перечислите на юридические услуги. Раскручивайте новость, мошенники подтянуться.

9.02.2021 10:07
- гость -

по 3500 р. Маловато будет, не задобрят.
------------

Разве? Посмотрите, что было когда ЛДПР раздавали продукты! Старым глупым бабкам дай пачку гречки и они хоть за кого проголосуют.

9.02.2021 10:08
ПЕТР

Верю, что так будет! Как и в то, что после этого в течении совсем недолгого времени инфляция и цены заберет у населения гораздо больше!

9.02.2021 10:10
- гость -

Не, ну понятно, что это будет к выборам - население будет кричать ура и чепчики в воздух бросать, а воры и жулики останутся во власти...

9.02.2021 10:18
дима

но так уж заведено у нас в России: по возмущаемся здесь в сети и дальше пойдем работать за МРОТ))

9.02.2021 10:18
- гость -

не.
такая тема не прокатит
мне конечно кинули как жучке в итоге 25 к типа на ребенка из моей же пенсии , которую я не увижу никогда, но я буду голосовать против прежнего
и против системы судей, прокуроров и воров.

9.02.2021 10:19
- гость -

9.02.2021 10:18
дима
я не работаю за мрот
и не собираюсь.


я ты он она не пойдет, и не ходят уже.
выйти на улицу не проблема, еще будет время..
"всех не перевешаете"

9.02.2021 10:20
- гость -

9.02.2021 10:01
- гость -

переделаный гимн с утра спели?

9.02.2021 10:31
- гость -

Амик а какую зарплату вы получаете за такие заголовки?
редкая статья без грамматических ошибок, но заголовки всегда скандальные.

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