Нет единства. В Барнауле обсудили судьбу сквера на Сахарова

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Десятки жителей Барнаула собрались 13 февраля, чтобы обсудить решение затянувшейся эпопеи по строительству нового корпуса АлтГУ на месте сквера на площади Сахарова.

В обсуждении приняли участие председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев, депутат АКЗС Владислав Вакаев, историк и общественник Данил Дегтярев и многие другие лица, заинтересованные в наилучшем решении для краевой столицы.

Предложений было много, но к единому мнению по поводу судьбы сквера прийти не удалось. Как все проходило, запечатлела фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина.

Как неоднократно писал amic.ru, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.

Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем большом материале.