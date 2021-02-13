Нет единства. В Барнауле обсудили судьбу сквера на Сахарова

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Десятки жителей Барнаула собрались 13 февраля, чтобы обсудить решение затянувшейся эпопеи по строительству нового корпуса АлтГУ на месте сквера на площади Сахарова.
В обсуждении приняли участие председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев, депутат АКЗС Владислав Вакаев, историк и общественник Данил Дегтярев и многие другие лица, заинтересованные в наилучшем решении для краевой столицы.
Предложений было много, но к единому мнению по поводу судьбы сквера прийти не удалось. Как все проходило, запечатлела фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина.
Как неоднократно писал amic.ru, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.
В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.
Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем большом материале.
Комментарии
Статья ниачем - ноль информации! Зачем писали-то?
землюкова и шарагу слать накер - какие могут быть обсуждения?
Да не нужно строить корпус. Собрать все университеты под один флаг. Всем места хвати
Из АГУ приглашали кого? Или просто языками почесал и разошлись?
Ого сколько собралось людей попиариться⁸
Ай Москва, знать она сильна......
Забавная логика у большинства людей..... у кого то есть земельный участок, он исправно платит за этот участок налоги, назначение земельного участка согласно законодательства позволяет на нем построит какое то здание.....
И тут налетает народ и начинает требовать и посылать как сказал один из авторов комментариев выше - "накер" тех, кто что то пытается сделать.....
Мне откровенно пофигу что там построят, главное чтобы вписывалось в архитектуру....
Чтобы было понятнее для большинства: предположим, вы купили участок, дом хотите построить....пошли за разрешением на строительство в администрацию ...... а тут как соседи набежали, с криками "иди ты накер со своим домом отсюда"......
Не нужно ничего строить, сократить имеющийся АГУ в два раза, хватит плодить дипломированных менеджеров торговых залов. А коворкинг-центры и прочую матерщину прозападные лапшевесы пусть делают у себя дома.
13.02.2021 16:01
- гость -
Во-первых, они его не купили. А во-вторых, даже те, кто купили, согласовывают постройки. Спросите у застройщиков.
Форма собственности не имеет значения, арендная плата платится ....
Вопрос не в согласовании строительства, а в том что агу согласно гпзу и назначения земельного участка имеет право возводить здание соответствующее градостроительным нормам, а люди не хотят вникать и чуть что начинают кричать и посылать....
Ребят, вы вдумайтесь сначала - в этом монстре планируется всего 9 аудиторий для студентов! Девять, Карл! Остальное - коворкинги эти, конференц-залы всякие - это для учебного процесса нафиг не нужно - это для коммерции господина Землюкова со свитой, потому что такие помещения изначально предназначены для сдачи в аренду. И вишенка на торте - актово-концертный зал! Но позвольте - у университета уже есть огромный зал по соседству с планируемым! Зачем еще-то? Сдавать в аренду для пафосных правительственных мероприятий, которые раньше проводили в драме, а нынче проводят в "Сибири"? Какое отношение все это имеет к университету? И не жирно ли - в самом центре города строить бизнес-центр для Землюкова? Совсем свихнулись, что ли?
А данный товарищ возглавляя государственное учреждение когда станет вести себя не как общественик а как руководитель госучреждения. Или общественникам теперь государство зарплату платит???
кто эти люди такие? почему у них спрашивают разрешение?
Скорее, что за наглость позволяет себе эта кузница секретарш в центре НАШЕГО города?
кто эти люди такие? почему у них спрашивают разрешение?
Эти люди - жители города. А ты кто - трусливо гадящий в кустики аноним? И что за пуп земли твой босс Землюков? с чего он возомнил о себе, с каких-таких заслуг? И универ допрыгается - прикроют эту позорную лавочку от греха подальше, если не стряхнет с себя землюковщину.
Что такое коворкинг простыми словами
Говоря простыми словами, коворкинг — это пространство, где каждый может найти для себя временное или постоянное место работы. Co-working был придуман в Америке в 2005 году программистом Бредом Ньюбергом. Одной из задач такой организации труда было решение проблемы с изоляцией людей, занимающихся фрилансом.
Сейчас под коворкингом понимается и физическое место для работы, и форма взаимодействия между представителями различных профессий. Чаще всего их суть проста: это сообщество молодых, независимых людей, свободных от офисной работы, которые собираются для делового и дружеского общения, а также организации рабочего процесса. В таких объединениях легко встретить программистов, дизайнеров, маркетологов, менеджеров на удаленной работе, smm-специалистов, журналистов, которые работают бок о бок над своими задачами, а иногда и в рамках одного проекта. В современных коворкингах есть и организованные рабочие зоны, доступ к интернету, переговорные комнаты, а также зоны отдыха.