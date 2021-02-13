Суббота, 13 Февраль, 17:16

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,94
€ 89,61
-17°


4057698 +14861
Обь
-13см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Нет единства. В Барнауле обсудили судьбу сквера на Сахарова

, ИА "Амител"
Споры по поводу строительства нового корпуса АлтГУ затянулись

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Десятки жителей Барнаула собрались 13 февраля, чтобы обсудить решение затянувшейся эпопеи по строительству нового корпуса АлтГУ на месте сквера на площади Сахарова.

В обсуждении приняли участие председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев, депутат АКЗС Владислав Вакаев, историк и общественник Данил Дегтярев и многие другие лица, заинтересованные в наилучшем решении для краевой столицы.

Предложений было много, но к единому мнению по поводу судьбы сквера прийти не удалось. Как все проходило, запечатлела фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина.

Как неоднократно писал amic.ru, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.

Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем большом материале.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.02.2021 15:38
- гость -

Статья ниачем - ноль информации! Зачем писали-то?

13.02.2021 15:41
Пионер

землюкова и шарагу слать накер - какие могут быть обсуждения?

13.02.2021 15:42
- гость -

Да не нужно строить корпус. Собрать все университеты под один флаг. Всем места хвати

13.02.2021 15:54
- гость -

Из АГУ приглашали кого? Или просто языками почесал и разошлись?

13.02.2021 15:55
- гость -

Ого сколько собралось людей попиариться&#8312;

13.02.2021 15:57
- гость -

Ай Москва, знать она сильна......

13.02.2021 16:01
- гость -

Забавная логика у большинства людей..... у кого то есть земельный участок, он исправно платит за этот участок налоги, назначение земельного участка согласно законодательства позволяет на нем построит какое то здание.....
И тут налетает народ и начинает требовать и посылать как сказал один из авторов комментариев выше - "накер" тех, кто что то пытается сделать.....
Мне откровенно пофигу что там построят, главное чтобы вписывалось в архитектуру....

Чтобы было понятнее для большинства: предположим, вы купили участок, дом хотите построить....пошли за разрешением на строительство в администрацию ...... а тут как соседи набежали, с криками "иди ты накер со своим домом отсюда"......

13.02.2021 16:08
- гость -

Не нужно ничего строить, сократить имеющийся АГУ в два раза, хватит плодить дипломированных менеджеров торговых залов. А коворкинг-центры и прочую матерщину прозападные лапшевесы пусть делают у себя дома.

13.02.2021 16:11
- гость -

13.02.2021 16:01
- гость -
Во-первых, они его не купили. А во-вторых, даже те, кто купили, согласовывают постройки. Спросите у застройщиков.

13.02.2021 16:19
- гость -

Форма собственности не имеет значения, арендная плата платится ....
Вопрос не в согласовании строительства, а в том что агу согласно гпзу и назначения земельного участка имеет право возводить здание соответствующее градостроительным нормам, а люди не хотят вникать и чуть что начинают кричать и посылать....

13.02.2021 16:24
- гость -

Ребят, вы вдумайтесь сначала - в этом монстре планируется всего 9 аудиторий для студентов! Девять, Карл! Остальное - коворкинги эти, конференц-залы всякие - это для учебного процесса нафиг не нужно - это для коммерции господина Землюкова со свитой, потому что такие помещения изначально предназначены для сдачи в аренду. И вишенка на торте - актово-концертный зал! Но позвольте - у университета уже есть огромный зал по соседству с планируемым! Зачем еще-то? Сдавать в аренду для пафосных правительственных мероприятий, которые раньше проводили в драме, а нынче проводят в "Сибири"? Какое отношение все это имеет к университету? И не жирно ли - в самом центре города строить бизнес-центр для Землюкова? Совсем свихнулись, что ли?

13.02.2021 16:31
Про Вакаева Томенко

А данный товарищ возглавляя государственное учреждение когда станет вести себя не как общественик а как руководитель госучреждения. Или общественникам теперь государство зарплату платит???

13.02.2021 16:36
- гость -

кто эти люди такие? почему у них спрашивают разрешение?

13.02.2021 16:49
- гость -

Скорее, что за наглость позволяет себе эта кузница секретарш в центре НАШЕГО города?

13.02.2021 16:52
- гость -

кто эти люди такие? почему у них спрашивают разрешение?

Эти люди - жители города. А ты кто - трусливо гадящий в кустики аноним? И что за пуп земли твой босс Землюков? с чего он возомнил о себе, с каких-таких заслуг? И универ допрыгается - прикроют эту позорную лавочку от греха подальше, если не стряхнет с себя землюковщину.

13.02.2021 17:08
гость

Что такое коворкинг простыми словами
Говоря простыми словами, коворкинг — это пространство, где каждый может найти для себя временное или постоянное место работы. Co-working был придуман в Америке в 2005 году программистом Бредом Ньюбергом. Одной из задач такой организации труда было решение проблемы с изоляцией людей, занимающихся фрилансом.

Сейчас под коворкингом понимается и физическое место для работы, и форма взаимодействия между представителями различных профессий. Чаще всего их суть проста: это сообщество молодых, независимых людей, свободных от офисной работы, которые собираются для делового и дружеского общения, а также организации рабочего процесса. В таких объединениях легко встретить программистов, дизайнеров, маркетологов, менеджеров на удаленной работе, smm-специалистов, журналистов, которые работают бок о бок над своими задачами, а иногда и в рамках одного проекта. В современных коворкингах есть и организованные рабочие зоны, доступ к интернету, переговорные комнаты, а также зоны отдыха.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
16:54
Жителям Барнаула вновь раздают листовки против экстремизма 1
16:24
Барнаульцев научили делать валентинки 1
15:53
Почти 15 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:27
Нет единства. В Барнауле обсудили судьбу сквера на Сахарова 16
14:52
Экологи придумали, как защитить снежных барсов, нападающих на скот 1
14:19
Названа причина увольнения Максима Топилина с поста главы ПФР 7
13:46
Бывший губернатор Алтайского края празднует юбилей 9
13:12
Рубцовчанам советуют не ходить поодиночке из-за психопата с ножом 9
12:46
33 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай 0
12:17
Потепление до +3 градусов идет в Алтайский край 0
11:42
В Алтайском крае военные трижды перекроют движение по Чуйскому тракту 15
11:12
Магнитная буря накроет Землю в феврале 0
10:43
16 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 2
10:08
Врачи объяснили следы острой нехватки кислорода у умерших от ковида 3
09:40
Бывший управделами алтайского губернатора освободился из тюрьмы по УДО 23
09:06
"Приблизились к Питеру". Почему девелоперы Барнаула отказываются строить малоэтажные дома 33
08:39
Житель Алтайского края пытался сжечь свою сожительницу и двухлетнюю дочь 6
08:09
Новинка или ребрендинг? Как скажется объединение левых партий на политическом поле Алтая 24
07:40
Ночной футбол и мастер-класс по конькам. Как интересно провести выходные в Барнауле 1
07:07
Нодар Шония рассказал о дальнейшей судьбе барнаульской "Спички" 21
06:37
День святого карантина. Шутки и мемы о 14 февраля 0
06:05
Туман, гололед и -37 градусов. О погоде в Алтайском крае 13 февраля 1
23:42
Такой день. Арест по делу о гибели четырех человек и загадочный пожар в многоэтажке 0
23:14
Москвичка вывезла троих детей в лес, раздела и оставила умирать на морозе 9
22:48
Музыкант Сергей Шнуров поддержал закон о запрете мата в соцсетях с "подвохом" 14
22:12
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы после COVID-19 0
21:44
"Яндекс" сообщил об утечке данных почти пяти тысяч пользователей почты 0
21:14
LOL. Житель Змеиногорска отсидит два года за кражу кукол с захватывающей погоней 1
20:48
Песков опроверг информацию о том, что Путин планирует привиться от ковида к осени 1
20:14
Завскладом барнаульского детсада осудят за взятку 1
19:46
Режим "черного неба" вновь объявили в Барнауле и Бийске 0
19:07
Песков заявил о напряженной ситуации с доходами россиян 6
18:38
149 млрд налогов собрали в Алтайском крае за 2020 год 1
18:05
Из картинки в реальность. Что такое кинотуризм и какие места пользуются популярностью 0
17:53
Халатность на 700 млн рублей. СК предъявил обвинение крупному алтайскому чиновнику 6
17:42
Россияне решили собрать деньги для интеллигентного дворника из Сибири 7
17:30
ЕР предложила защищать минимальный гарантированный доход от списания за долги 0
17:18
Власти определили список общественных мест, которые благоустроят в Алтайском крае 1
17:05
"Сбер" призвал клиентов полностью отказаться от пластиковых карт 8
16:51
Жителям Алтайского края пообещали теплый март 2
16:40
Секрет успеха – в доброте. Как на Алтае работает частный пансионат для пожилых людей 0
16:27
Руководителя сельхозпредприятия арестовали по делу о гибели четырех человек под Заринском 6
16:17
В Японии появилась должность министра по одиночеству 1
16:06
Молодых музыкантов Алтая приглашают к участию в онлайн-проекте "Студия МТС Live" 0
15:53
15 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России 0
15:45
Выяснились подробности инцидента с падением пенсионерки из окна во время пожара в Барнауле 11
15:31
Более миллиарда рублей направят на ремонт теплосетей в Барнауле 4
15:21
Представитель ВОЗ усомнился в необходимости ношения перчаток в общественных местах 0
15:10
Бывшего куратора Алтайского края Максима Топилина сняли с должности главы ПФР 8
14:54
Более тысячи человек воспользовались программой переселения в Алтайский край 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.