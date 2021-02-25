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Новости

Такой день. ДТП с автобусами в Барнауле и интервью Вячеслава Франка

, ИА "Амител"
Главное в регионе за 25 февраля
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле произошли сразу два ДТП с участием пассажирских автобусов. В первой половине дня автомобиль "Лада" протаранил автобус возле бывшего кинотеатра "Родина". После столкновения автобус заехал на тротуар.

Во второй половине дня автобус сбил 60-летнюю женщину, на проспекте Ленина, рядом с торговым центром "Империя", когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Момент происшествия попал на запись видеорегистратора.

Мэр краевой столицы Вячеслав Франк дал большое интервью журналистам краевых СМИ. В частности, глава Барнаула высказался о судьбе площади Сахарова, а также анонсировал повышение цены за проезд, но без обновления транспорта.

Кроме того, градоначальник рассказал, что компания "Барнаулкапстрой" в течение двух недель может принять решение о банкротстве, а на благоустройство парка "Изумрудный" в Барнауле выделят 100 млн рублей. Еще одной темой беседы стала отставка "строительного" вице-мэра и массовые отказы кандидатов занять этот пост.

Власти Алтайского края обратятся за финансовой помощью для строительства дамбы в Яровом к премьер-министру Михаилу Мишустину. На разработку проектно-сметной документации предусмотрено 6,5 млн рублей из краевого бюджета. Конкурс на определение подрядчика уже объявили. Строительство потребует дополнительного вливания средств. Томенко рассчитывает, что их выделят из федерального бюджета.

Медицинские учреждения Алтайского края получили очередную партию вакцины от коронавируса. По информации пресс-службы регионального правительства, поступило еще 9400 комплектов комбинированного векторного препарата для профилактики COVID-19. Партию распределят между медицинскими организациями с учетом количества записавшихся на прививку пациентов.

До конца 2022 года в Алтайском крае создадут 10,1 тысячи дополнительных мест для детей дошкольного возраста. Соответствующее заявление сделал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в ходе пресс-конференции.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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