Названы самые популярные среди россиян мобильные приложения

Специалисты компании "Ромир" провели опрос и выяснили, какие приложения россияне устанавливают на смартфон после покупки. Отечественного софта в списке лидеров больше.

Среди российских приложений, которые предпочитают пользователи, лидируют "ВКонтакте", "Сбербанк Онлайн" и "Яндекс". Среди почтовых приложений популярнее остальных оказался Gmail. За него проголосовали 73% опрошенных. Продукт корпорации Google стал также самым популярным в категории "браузеры".

Всего в исследовании приняли участие 800 человек в возрасте от 18 до 55 лет, которые владеют смартфонами на iOS или Android, пишет "Коммерсант".

Ранее специалист по IT-безопасности компании Check Point рассказал о том, какие приложения лучше удалить со своего телефона.