Россиянка пыталась заехать в автосервис и насмерть задавила мужчину

В Якутске автоледи пыталась припарковать автомобиль в гаражный бокс и задавила сотрудника автосервиса. Видеозапись происшествия опубликовал телеканал "РЕН ТВ".

Инцидент произошел 6 апреля. На записи видно, что работник гаража указывал женщине направление движения, чтобы она не провалилась в смотровую яму. Затем запись обрывается, а следующий фрагмент показывает то, что произошло после наезда на человека.

Мужчина скончался на месте происшествия. Прибывшие медики не смогли спасти ему жизнь.

По предварительным данным, женщина за рулем иномарки не рассчитала скорость, что и привело к трагедии. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.