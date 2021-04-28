Попали в яблочко: как школьников в Барнауле увлекают биатлоном

Барнаульская гимназия № 134 получила два комплекта стрелкового оборудования в рамках всероссийской акции "Биатлон в школы – биатлон в ГТО". Проект реализует при поддержке Союза биатлонистов России и Барнаульской федерации биатлона. Партнёрами проекта выступили Барнаульский пивоваренный завод и депутат городской Думы Александр Локтев.
27 апреля на базе гимназии № 134 для учеников шестого класса провели открытую тренировку с новым оборудованием. Его на личные средства приобрёл для региона вице-президент Союза биатлонистов страны Алексей Нуждов. Это 10 винтовок БИ-1 и 20 мишенных установок для стрельбы из пневматического оружия. Комплекс можно в течение 10 минут разместить на любой площадке города. Для того чтобы тренировки начинающих биатлонистов стали регулярными и школьники имели возможность подготовиться к сдаче норм ГТО, гимназии № 134 передали в подарок два комплекта стрелкового оборудования. Это уже третье образовательное учреждение города, получившее данный комплект за последние месяцы.
На уроке биатлона для школьников мастер-класс показали ребята, которые уже много лет профессионально занимаются в секции Барнаульской федерации биатлона. Ученики гимназии могли лично пострелять по мишеням из винтовки. Некоторые даже попадали в пять мишеней пятью выстрелами.
Как пояснил депутат БГД Александр Локтев, который курирует проект "Биатлон в школы – биатлон в ГТО", в перспективе винтовки получат и другие школы города.
"Биатлон очень актуальный вид спорта для нашего региона. В Барнауле всё больше детей занимаются им. Гимназия № 134 расположена в самом густонаселённом районе Барнаула, поэтому благодаря проекту "Биатлон в школы – биатлон в ГТО" можно привлечь много детей в этот интересный и суровый вид спорта. Биатлон воспитывает в людях характер, необходимо выходить на старт в любую погоду. Уверен, что мы продолжим реализовывать проект и дальше", – отметил Александр Локтев.
Проект "Биатлон в школы – биатлон в ГТО" родился в Курганской области. Как пояснил руководитель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров, инициатива постепенно превратилась в акцию всероссийского масштаба. Сейчас проект реализуют в 35 регионах страны, в том числе и в Алтайском крае. Винтовки, переданные гимназии, по словам Андрея Угарова, находятся в хорошем состоянии.
"Этого достаточно, чтобы заинтересовать ребят этим увлекательным видом спорта. Многие дети слышали о биатлоне, видели соревнования по телевизору, но сами никогда не тренировались. Теперь у школьников есть такая возможность. Думаю, что после наших уроков многие дети запишутся в спортивные секции и будут заниматься биатлоном профессионально. После предыдущих наших уроков в других школах Барнаула несколько детей уже захотели тренироваться", – отметил Андрей Угаров.
Не меньше школьников новому оборудованию рад и учитель физкультуры гимназии № 134 Андрей Омельченко. По его словам, раньше для занятий биатлоном в образовательном учреждении не было никаких условий. При этом несколько учеников занимаются биатлоном профессионально. Так, девятиклассница Софья Коврыжникова выступает за сборную Алтайского края.
"Мы благодарны за подарок. Теперь у наших школьников появится возможность тренироваться. Будем агитировать заниматься не только баскетболом и волейболом, но и биатлоном", – сказал Андрей Омельченко.
Комментарии
не смешная шутка: дети целятся по направлении стены с дверным проемом, в который в любой момент могут войти!
Техника безопасности где?
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