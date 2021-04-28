Производство шин из нескольких видов резины запустили в Барнауле

Компания "Нортек" на базе обанкротившегося Алтайского шинного комбината запустила производство шин из нескольких видов резины, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для этого в Китае купили новое оборудование стоимостью 200 млн рублей, которое позволит производить шины повышенной проходимости. В 2020 году предприятие инвестировало в развитие ещё 699 млн рублей.
Новый агрегат позволил создать дополнительные рабочие места. На этой линейке трудоустроили 40 человек. Всего же на предприятие с начала года устроились 70 местных жителей. До конца года штат планируют увеличить на 250 человек.
Церемонию запуска новой промышленной линии посетил губернатор Виктор Томенко. Он подчеркнул, что власти Алтайского края намерены поддерживать инвестиции в региональную промышленность.
"Крупные предприятия могут рассчитывать на субсидирование части затрат: безвозмездное предоставление на инвестиционный проект до 40 миллионов рублей, – заявил Томенко. – На этот год в краевом бюджете мы предусмотрели до 200 миллионов рублей на эти цели".
Глава региона уточнил, что дальнейшие решения о поддержке принимаются в зависимости от полученных результатов, таких как новые рабочие места, дополнительные налоги, улучшение экологии и так далее.
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