На Алтае будут судить мужчину, который отрубил жене-маникюрщице палец

32-летний житель Горно-Алтайска, отрубивший бывшей жене-маникюрщице палец, пойдёт под суд за покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
По данным ведомства, днём 16 сентября 2020 года пьяный мужчина пришёл в маникюрный кабинет парикмахерской и схватил свою 30-летнюю экс-супругу за волосы. Затем он вывел её на улицу и, удерживая за шею и прижав спиной к стене здания, трижды ударил в живот, угрожая убийством.
Однако на этом история не закончилась. 3 ноября мужчина вооружился топором и стал поджидать бывшую жену у её дома. Под предлогом разговора он отвёл женщину в сторону и начал избивать, а когда та упала – сел на неё сверху.
"Прижимая поочерёдно руки потерпевшей к асфальту, злоумышленник лезвием топора нанёс женщине несколько ударов по обеим рукам, ударил её обухом топора по голове, высказывая при этом угрозы убийством, после чего топором нанёс ещё несколько ударов по руке. Продолжая сидеть на своей жертве, мужчина прижал её голову к асфальту и попытался нанести удар топором в область шеи потерпевшей, однако женщине удалось схватить топор за рукоять, предотвратив удар", – говорится в сообщении.
Завершить начатое злоумышленнику не удалось из-за активного сопротивления потерпевшей и случайной прохожей, увидев которую, мужчина сразу же скрылся с места преступления.
В результате нападения горожанка лишилась пальца, а также получила переломы и раны обеих кистей рук и пальцев с поражением нерва и повреждением сухожилий.
Во время следствия обвиняемый признал свою вину лишь частично. Уголовное дело с обвинительным заключением передали прокурору.
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