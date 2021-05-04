Барнаульский завод железобетонных изделий выставил на продажу имущество на 45 млн рублей

Барнаульский завод железобетонных изделий распродаёт свою недвижимость, сообщает "Алтапресс". Суммарная стоимость объектов, выставленных на "Авито", составляет 45 миллионов рублей.
В объявлении фигурирует земельный участок площадью 2,3 га по адресу ул. Южный проезд, 43е (тут располагалось ООО "ЗЖБИ-30"). Кроме участка в списке значатся: здание компрессорной станции с двумя компрессорами производительностью 24 куб. м, тёплый гараж площадью 780 кв. м, холодный склад 330 кв. м, повышенный железнодорожный путь на пять вагонов и др.
Отметим, что ЗЖБИ-30 – это действующее предприятие. Причины, по которым оно распродаёт свое имущество, неизвестны. Завод не проходит процедуру банкротства. Известно лишь, что предприятие выступило ответчиком в восьми судебных делах на общую сумму почти 7,5 млн рублей и истцом в двух на сумму 1,7 млн рублей.
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