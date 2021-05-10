Этот День Победы. Большой фоторепортаж с праздника в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина, Елена Лепезина, Алена Жукова / amic.ru
76-ю годовщину Великой Победы отметили в воскресение, 9 мая. В Барнауле в этот день прошёл торжественный парад, в котором приняли участие расчёты кадетских школ, воинских частей и силовых структур Барнаульского гарнизона. Если парад на площади Советов в этом году состоялся, то "Бессмертный полк" вновь прошёл онлайн. Ветераны, также из-за пандемии, получили поздравления, оставаясь дома. На площади Сахарова и на набережной Барнаула прошли концерты творческих коллективов города и выставки, а в 22:00 прогремели праздничные салюты (о которых было объявлено буквально за день до праздника).
Как это было – в нашем фоторепортаже.
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